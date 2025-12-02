Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Torek,
2. 12. 2025,
22.16

Osveženo pred

0 minut

Rokomet, evropska liga, šesti krog

Slovan po četrtem porazu končal evropsko pot

Avtorji:
Š. L., STA

Slovan Aarhus | Slovan je končal letošnjo evropsko pot. | Foto Aleš Fevžer

Slovan je končal letošnjo evropsko pot.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši LL Grosista Slovana so po porazu proti Aarhusu s 30:37 končali nastope v evropski ligi. Z dvema zmagama in štirimi porazi so za tretje mesto v skupini C zbrali štiri točke. Naprej sta se uvrstila Aarhus in Granollers.

Slovan Aarhus | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer Slovenski državni in pokalni prvaki iz Ljubljane so na zadnjem dvoboju skupinskega dela v Stožicah morali priznati premoč tekmecev iz Hamletove dežele ter se poslavljajo od drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Na šestih tekmah so dosegli dve zmagi in doživeli štiri poraze. V glavni del tekmovanja sta se uvrstila Aarhus in španski Granollers, ki je na zadnjem dvoboju ugnal romunsko Baia Mare z 29:28.

Prvo mesto v skupini C je osvojil Aarhus z desetimi točkami, drugo Granollers s sedmimi, tretje LL Grosist Slovan s štirimi, četrto pa Baia Mare s tremi točkami.

Slovanovci so si že po desetih minutah igre pridelali zaostanek treh golov (3:6). Kljub obetavnejšemu nadaljevanju, hitro so se približali na 5:6 in 6:7, pa je sredi prvega polčasa znova zaškripalo v njihovi igri, kar so gosti izkoristili in po delnem izidu 3:0 gostiteljem ušli za štiri gole (6:10). Do odhoda na veliki odmor so Ljubljančani imeli obdobja dobre, a tudi slabe igre, ob polčasu pa je njihov primanjkljaj znašal -4 (12:16).

V začetku druge polovice tekme so jim Danci po enostavnih akcijah ušli na šest golov (13:19), tega zaostanka pa kljub obetavnemu izidu iz Granollersa, ki jim je na stežaj odprl vrata za uvrstitev v glavni del, niso zmogli nadoknaditi. V 38. minuti so - ob igralcu več na igrišču - več kot prepolovili primanjkljaj (19:21). Zaostanek dveh golov so imeli do 45. minute (24:26), prelomni trenutki dvoboja pa so minuli v znamenju gostov, ki so vseskozi vodili med tremi in sedmimi goli.

Na zadnji tekmi so bili v ljubljanski ekipi najučinkovitejši Leon Ljevar, Tadej Kljun in Bruno Vili Zobec, vsi so dosegli po štiri gole.

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan
Evropska liga, šesti krog: 

Torek, 2. december:

Lestvica skupine C:

1. Skanderborg 6 tekem – 10 točk
2. Granollers 6 – 7
3. Slovan 6 – 4 
4. Minaur Baia Mare 6 – 3

