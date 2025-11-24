Žiga Mlakar je podaljšal pogodbo še za sezono 2026/2027, so sporočili iz RK Celja Pivovarne Laško. Podaljšanje sodelovanja z Mlakarjem je še en pomemben korak v mozaiku načrtov, s katerimi želi klub ohraniti konkurenčnost na domači in evropski sceni.

Žiga Mlakar, ki je letos dopolnil 35 let, je že več kot desetletje eden najbolj prepoznavnih obrazov celjskega rokometa. Dres kluba nosi že 13. sezono, v tem času pa je zbral 473 nastopov in dosegel 1.332 zadetkov. S svojim znanjem, izkušnjami in osebnostjo predstavlja osrednjo vez med mladimi talenti in izkušenimi igralci, hkrati pa ostaja ključni člen na desni strani napada, so svojega kapetana opisali v celjskem klubu.

"Nositi dres Celja Pivovarne Laško je velika čast. Veseli me, da ga bom lahko častno nosil tudi v prihodnje. V domačem klubu se odlično počutim, tukaj sem doživel veliko lepih trenutkov ter uspehov. Verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. S svojimi izkušnjami želim pomagati ekipi do dobrih rezultatov in verjamem, da lahko ob glasni podpori navijačev v hramu slovenskega rokometa skupaj spišemo še veliko uspešnih zgodb," je dejal izkušeni Mlakar.