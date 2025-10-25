Celjani visoko zmagali na nekoč velikem derbiju, Trimo in Slovan zanesljiva

Deveti krog Lige NLB je prinesel večni derbi med rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenjem iz Velenja, z 32:22 so zmagali Celjani. V soboto smo spremljali še tri tekme. Slovenj Gradec je z zmago proti Radovljici s 40:33 obdržal stik z najboljšimi. Nov komplet je z zmago z 31:25 pri Škofljici vknjižila tudi Krka, Jeruzalem Ormož pa se je z uspehom proti Ribnici (33:31) nekoliko dvignil z dna lestvice. Prva obračuna devetega kroga sta bila na sporedu že v petek, ko sta novi zmagi slavila najboljša kluba. Varovanci Branka Tamšeta so doma v Trebnjem gostili rokometaše ekipe SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in jih premagali z 31:23. LL Grosist Slovan pa je bil na Kodeljevem z 38:32 boljši od zasedbe Škofje Loke.

Na nekdaj velikem derbiju slovenskega rokometa v dvorani Zlatorog so bili tokrat jasni favoriti Celjani, saj so gostje pred tekmo zasedali skromno osmo mesto na prvenstveni razpredelnici. Vseeno so se v domačem taboru zavedali, da v sosedskem derbiju Velenjčani vedno najdejo dodatno motivacijo in energijo. Tega so se zavedali tudi gledalci, ki so v velikem številu obiskali dvorano Zlatorog.

Tokrat je bilo drugače. Celjani so v uvodu povedli s 4:0, gostje so se še približali na 4:2 in 5:3, nato pa je razlika začela naraščati. Ob polčasu je znašala že devet golov, v 35. minuti pa je razlika postala dvomestna (19:9). Najvišja domača prednost je znašala +13.

Za zmagovalce je Luka Perić dosegel pet golov, za poražence Anže Blagotinšek štiri.

Trebanjski Trimo je za pol ure skočil na vrh ligaške razpredelnice, potem ko je na osmi tekmi vpisal sedmo zmago in ima 15 točk. A kmalu ga je nazaj na drugo mesto potisnil Grosist Slovan z zmago proti Škofji Loki. Kodeljevčani imajo 16 točk, a tudi odigrano tekmo več od Trebanjcev.

Trimo je doma zanesljivo premagal Ivančno Gorico. Foto: Aleš Fevžer

Sviš je po petem porazu na devetih tekmah ostal pri petih točkah in v spodnjem delu lestvice, a je v drugem polčasu resno ogrozil današnjega tekmeca. Ekipa iz Trebnjega je takoj prevzela vajeti igre v svoje roke. Po hitrem vodstvu s 4:0 je Trimo v prvem delu največ vodil za sedem golov (10:3), na daljši odmor pa odšel s prednostjo petih golov.

V drugem polčasu so gosti takoj prišli le na gol zaostanka (13:14, 14:15), kar je očitno predramilo domačine. Ti so nato prednost znova povišali na štiri, pet golov. Ob koncu so varovanci Branka Tamšeta nadzorovali tekmeca in zabeležili zanesljivo zmago.

Pri domačih je pet golov dosegel Darko Cingesar, še štirje pa so dvoboj končali s po štirimi. Urban Lesjak je v vratih Trima ustavil 11 strelov tekmecev za 42-odstotno uspešnost. Pri gostih sta vratarja zbrala le tri obrambe, v napadu pa je bil edini razpoložen Lun Ključanin s šestimi goli.

Slab začetek, dober konec za Slovan

Foto: Jure Banfi Ljubljančani so proti Škofjeločanom potrebovali le udaren začetek drugega polčasa, da so prišli do zmage in ponovnega vodstva na ligaški razpredelnici. Varovanci Uroša Zormana so dvoboj, ki sprva ni postregel z ravno blestečo obrambno predstavo obeh ekip, odprli malce slabše.

Po desetih minutah so zaostajali za tri gole (6:9), nato pa počasi le pritisnili na plin ter si do polčasa priigrali prednost dveh zadetkov (20:18). V drugem delu so strnili obrambo in hitro napolnili mrežo gostov. V 37. minuti je bilo na semaforju že 28:21, kar je bilo v napornem ritmu tekem z evropskimi obveznostmi dovolj za mirnejšo končnico, četudi so se gosti osem minut pred koncem za kratko še približali na štiri gole zaostanka.

Za aktualne državne in pokalne prvake so Leon Ljevar, Gal Marguč in Staš Slatinek Jovičič zadeli po šestkrat, po petkrat pa Tadej Kljun in Tarik Mlivić. Pri gostih je z 12 zadetki izstopal Mirko Latković.

Novomeščani so prišli do pete zmage. Foto: Mitja Markuš

Novomeščani zmagali na Škofljici

Uvod v tekmo je kazal na izenačen obračun. Gostitelji so povedli s 3:1 in še v 20. minuti je bil izid izenačen na 6:6. A vse od 16. minute pa do konca prvega dela so domači zadeli le še enkrat, Novomeščani pa so si z naskokom sedmih golov ob menjavi strani na stežaj odprli vrata do novih dveh točk. Prednost šestih do sedmih golov je na semaforju vztrajala do konca.

Za domače je sedem golov dosegel Malik Tatar, enega manj Juš Rot. Devetkrat je bil za Krko uspešen Vojislav Vukić, ki je zadel tudi vseh sedem poskusov s sedmih metrov.

Ribničani zapravili vodstvo v Ormožu

Ribničani so namreč večji del tekme vodili, domači pa so jim vseskozi dihali za ovratnik in ob menjavi strani zaostajali za dva gola. Vse do končnice je sledil podoben ritem in še v 57. minuti je na semaforju pisalo 29:31. Za preobrat so poskrbeli Ignjat Nešić, ki je zadel v naslednjih dveh napadih, z obrambo je pomagal Aleš Zemljič, ter Nik Ćirović z golom za vodstvo z 32:31.

Končni izid je v 60. minuti postavil Nešić, z devetimi goli tudi najučinkovitejši igralec tekme. Aleš Munda in Jure Lukman sta jih za domače zadela sedem. Pri Ribnici je osem golov zabil Uroš Knavs, sedem pa Josip Brezer.

Slovenj Gradec se je utrdil na tretjem mestu

Korošci so se morali za nov par točk zelo potruditi. Sprva se je zdelo, da bo po vodstvu za pet golov (11:6) naloga za domače bolj enostavna, a so Radovljičani že do polčasa pokazali, da bo treba nanje resno računati. Na daljši odmor so gosti odšli z zaostankom treh golov, nato pa so Slovenjgradčani vendarle stopili na plin, si prvič na tekmi priigrali šest golov prednosti (26:20). To je botrovalo mirnejši končnici, še posebej po vodstvu s 33:25.

Domači so si dobro porazdelili strelsko breme, po šest golov sta dosegla Vid Levc in Vuk Milenković, še šest igralcev pa se je podpisalo vsaj pod tri zadetke. Za goste sta po osem golov dala Arijan Kovačevič in Martin Drnovšek.

Liga NLB, 9. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Lestvica:

