Začenja se boj za polfinale

Drugi decembrski teden bo v moškem klubskem rokometu zaznamovalo četrtfinale Pokala Slovenije. Osem ekip, ki je uspešno prestalo prve tri kroge tekmovanja, se bo v torek in sredo podalo v boj za polfinalne vstopnice in možnost nadaljevanja poti proti prvi lovoriki letošnje sezone. Prvi četrtfinalni dvoboj bo danes gostilo Velenje. V tamkajšnji Rdeči dvorani bo zasedba DRŠ Sebastjana Soviča, edina četrtfinalistka iz nižjih slovenskih lig, ob 19.30 gostila zasedbo Celja Pivovarne Laško.

V sredo sledijo še dvoboji Trimo Trebnje : Gorenje Velenje, Slovenj Gradec : Krka in Jeruzalem Ormož : LL Grosist Slovan.

Posebej slovesno bo v Trebnjem, kjer se domača ekipa vrača v prenovljeno športno dvorano. Mesto z bogato rokometno tradicijo je dobilo posodobljen objekt, ki bo svojo premiero doživel prav ob pokalnem obračunu – tekmi, ki bo nedvomno poskrbela za polne tribune in izjemno športno vzdušje, so še sporočili iz RZS.

Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.