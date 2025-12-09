Torek, 9. 12. 2025, 10.10
Pokal Slovenije, četrtfinale
Začenja se boj za polfinale
Drugi decembrski teden bo v moškem klubskem rokometu zaznamovalo četrtfinale Pokala Slovenije. Osem ekip, ki je uspešno prestalo prve tri kroge tekmovanja, se bo v torek in sredo podalo v boj za polfinalne vstopnice in možnost nadaljevanja poti proti prvi lovoriki letošnje sezone. Prvi četrtfinalni dvoboj bo danes gostilo Velenje. V tamkajšnji Rdeči dvorani bo zasedba DRŠ Sebastjana Soviča, edina četrtfinalistka iz nižjih slovenskih lig, ob 19.30 gostila zasedbo Celja Pivovarne Laško.
V sredo sledijo še dvoboji Trimo Trebnje : Gorenje Velenje, Slovenj Gradec : Krka in Jeruzalem Ormož : LL Grosist Slovan.
Posebej slovesno bo v Trebnjem, kjer se domača ekipa vrača v prenovljeno športno dvorano. Mesto z bogato rokometno tradicijo je dobilo posodobljen objekt, ki bo svojo premiero doživel prav ob pokalnem obračunu – tekmi, ki bo nedvomno poskrbela za polne tribune in izjemno športno vzdušje, so še sporočili iz RZS.
Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.
Pokal Slovenije, četrtfinale:
Torek, 9. december:
19.30 DRŠ Sebastjana Soviča - Celje Pivovarna Laško
Sreda, 10. december:
18.00 Trimo Trebnje - Gorenje Velenje
19.00 Slovenj Gradec - Krka
19.30 Jeruzalem Ormož - Slovan