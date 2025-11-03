Znan prvi četrtfinalist rokometnega pokala

Na prvi tekmi osmine finala rokometnega Pokala Slovenije je Šola Sebastjana Soviča z 32:25 premagala Arcont Radgono in kot prva napredovala med osem najboljših. V torek sta na sporedu obračuna Škofljica – Jeruzalem Ormož in Dobova – Slovenj Gradec, preostalih pet tekem pa bo odigranih v sredo.