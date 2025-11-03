Ponedeljek, 3. 11. 2025, 21.45
1 ura, 23 minut
Pokal Slovenije, osmina finala
Znan prvi četrtfinalist rokometnega pokala
Na prvi tekmi osmine finala rokometnega Pokala Slovenije je Šola Sebastjana Soviča z 32:25 premagala Arcont Radgono in kot prva napredovala med osem najboljših. V torek sta na sporedu obračuna Škofljica – Jeruzalem Ormož in Dobova – Slovenj Gradec, preostalih pet tekem pa bo odigranih v sredo.
Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.
Pokal Slovenije, osmina finala:
Ponedeljek, 3. november:
Arcont Radgona - *DRŠ Sebastjana Soviča 25:32 (12:20)
Torek, 4. november:
19.00 Škofljica - Jeruzalem Ormož
19.00 Dobova - Slovenj Gradec
Sreda, 5. november (predviden termin):
18.00 Ajdovščina - Krka
19.00 Sevnica - Celje Pivovarna Laško
19.30 Trimo Trebnje - Škofja Loka
20.00 Drava Ptuj - Gorenje Velenje
20.00 LL Grosist Slovan - Ribnica
* Ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale.