Pokal Slovenije, osmina finala

Znan prvi četrtfinalist rokometnega pokala

rokometna žoga | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na prvi tekmi osmine finala rokometnega Pokala Slovenije je Šola Sebastjana Soviča z 32:25 premagala Arcont Radgono in kot prva napredovala med osem najboljših. V torek sta na sporedu obračuna Škofljica – Jeruzalem Ormož in Dobova – Slovenj Gradec, preostalih pet tekem pa bo odigranih v sredo.

Sportal Znani so vsi udeleženci osmine finala Pokala Slovenije

Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Ponedeljek, 3. november:
Arcont Radgona - *DRŠ Sebastjana Soviča       25:32 (12:20)

Torek, 4. november:
19.00 Škofljica - Jeruzalem Ormož
19.00 Dobova - Slovenj Gradec

Sreda, 5. november (predviden termin):
18.00 Ajdovščina - Krka
19.00 Sevnica - Celje Pivovarna Laško
19.30 Trimo Trebnje - Škofja Loka
20.00 Drava Ptuj - Gorenje Velenje
20.00 LL Grosist Slovan - Ribnica

* Ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale.   

