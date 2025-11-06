Trebanjci in Velenjčani v boj za polfinale v slovenskem pokalu

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) so opravili žreb parov pokala Slovenije. V moški konkurenci so znani četrtfinalni tekmeci, v ženski pa je ples kroglic pare določil za osmino finala. Najbolj vroč četrtfinalni moški par je Trimo Trebnje - Gorenje Velenje.

Četrtfinalni dvoboji v moški konkurenci bodo predvidoma na sporedu 10. decembra. Poleg tekme Trimo Trebnje - Gorenje Velenje so na sporedu še trije obračuni: DRŠ Sebastjan Sovič - Celje Pivovarna Laško, Jeruzalem Ormož - LL Grosist Slovan ter Slovenj Gradec - Krka.

Zmagovalci se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo na sporedu sredi aprila prihodnje leto.

Rokometašice se bodo v boj za preboj med najboljših osem ekip predvidoma podale 20. decembra. Ekipe Ptuja, Milleniuma in Velenja, ki niso bile izžrebane, so v četrtfinale uvrščene neposredno. Za preostala mesta se bo borilo pet parov: Koper - Vrhnika, Mlinotest Ajdovščina - Plan-net avto Litija, Olimpija - Krka Novo mesto, Trgo ABC Izola - Ljubljana in Krim OTP Group Mercator - Z'dežele.