Rapsodija Luke Dončića: sanjska prva četrtina in šov, ki je dvignil LA Lakers do zmage

Luka Dončić je znova pokazal, zakaj velja za enega največjih košarkarskih čarovnikov svoje generacije. V sanjski prvi četrtini je navijačem pripravil pravo rapsodijo, ki jo je končal pri neverjetnih 24 točkah. Slovenski superzvezdnik je eksplodiral z novim šovom v dresu Los Angeles Lakers in od prve minute naprej nakazal, da bo to njegova noč, o kateri bo govoril ves košarkarski svet. Zaključil jo je pri 43 točkah, 13 asistencah in 9 skokih. Da je bil večer popoln, so Lakers v mestnem derbiju premagali LA Clippers (135:118), zmaga pa je štela dvojno, saj sta se tekmeca pomerila tudi v sklopu pokalnega tekmovanja.

LA Lakers : LA Clippers 135:118 (37:38, 69:66, 98:93) Los Angeles Lakers Igralec Točke Met za 3 Met za 2 Prosti meti Skoki Asistence Minute Luka Dončić 43 7/12 7/16 8/11 9 13 38 Austin Reaves 31 2/4 9/12 7/7 9 3 35 LeBron James 25 2/5 7/10 5/6 6 6 32 Los Angeles Clippers Igralec Točke Met za 3 Met za 2 Prosti meti Skoki Asistence Minute James Harden 29 3/12 6/9 8/8 5 9 37 Kawhi Leonard 19 1/5 5/9 6/6 5 3 28 Kris Dunn 19 3/6 5/7 0/0 0 2 30

Obračun za prevlado v Los Angelesu je imel dvojno težo, saj je štel tudi za pokalno lovoriko, a na uvodu ni bilo čutiti nobene nervoze, saj so košarkarji na obeh straneh dobro polnili tekmečev koš.

Lakersom, ki niso mogli računati na pomoč poškodovanega centra Deandreja Aytona, je največ sivih las povzročal Kris Dunn, ki je bil sredi prve četrtine ob prvi minuti odmora s sedmimi točkami za kratek čas najboljši strelec, njegovi Clippersi pa so imeli minimalno prednost dveh točk (17:15). Pri domačih je bil Luka Dončić tisti, ki je bil strelsko razpoložen. Ne zgodi se pogosto, da zadene že prvo trojko. Do odmora se je pohvalil s šestimi točkami, takoj po vnovičnem prihodu na parket pa zadel še osmo in zahteval prekršek ter posledično prosti met, a mu ga sodniška trojka ni dosodila.

Očitno ga je to dodano podžgalo, da je že v naslednjem napadu z razdalje skozi mrežico spravil novo žogo in bil pri drugi trojki. A čarovnik Luka se ni zaustavil. Mrežico je prerešetal tudi pri tretjem poizkusu in vsega minuto po odmoru je Tyronna Lueja prisilil, da je svoje soigralce poklical na posvet, saj so zaostajali s 17:23, posledično pa je želel ustaviti naleta vročega Slovenca, ki je bil že pri 14 točkah.

Vroči Dončić streljaj od rekorda

Tudi to ni pomagalo, da bi se Luka Magic v prvi četrtini ohladil. Padla je četrta, nato še peta trojka. Ekspresno so se obračale njegove številke v statističnih kolonah. Ob koncu prve četrtine je bil pri neverjetnih 24 točkah.

Ne glede na izjemen dosežek, pa to ni bil njegov osebni rekord. Ta sega v leto 2022. Pisal se je 10. februar, ko je nasprotni ekipi natresel kar 28 točk. In kdo je spremljal takratno rapsodijo? Tako kot v tem večeru košarkarji Los Angeles Clippers. Zato pa se je lahko pohvalil z največjim posamičnim točkovnim izplenom za ekipo LA Lakers po sezoni 1996/97.

5/5 from three-point land for Luka Dončić 🤯



(It's the first quarter) pic.twitter.com/GkFdyYN6wZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 26, 2025

Ne glede na dejstvo, da je bil Luka vroč, pa so po uvodnih 12 minutah imeli točko prednosti gostje, potem ko je James Harden zadel trojko za 38:37, medtem ko so imeli domači pred tem pri 29:23 najvišji naskok. "Lepo ga je gledati. Če ne bomo bolj čvrsti, to ne bo pomenilo nič," je po prvi četrtini o predstavi Dončića dejal Maxi Kleber, s katerim sta bila soigralca že pri Dallas Mavericks.

Dončić do polčasa streljaj od letošnjega povprečja

Izjemno izenačen obračun smo spremljali v prvem polčasu, v katerem si nobena od ekip ni priigrala višje prednosti od šestih točk, ki so jo imeli Lakers v prvi četrtini. V drugi sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu. Če je bil Luka praktično nezgrešljiv na uvodu, pa se je njegova desna roka v nadaljevanju nekoliko ohladila, saj je po petih zaporednih trojkah zgrešil naslednje štiri.

A jo je na veselje domačih navijačev hitro spet naravnal ter zadel novih pet točk, od tega novo trojko, in prvi polčas zaključil pri neverjetnih 32 točkah, kar je malenkost manj od njegovega povprečja v sezoni, v kateri je s 34,5 točke najboljši strelec lige NBA.

"Potrebovali smo njegovo agresijo in energijo," je po prvem polčasu povedal trener ekipe LA Lakers JJ Redick, ki je izpostavil, da bo morala biti obramba v nadaljevanju še boljša, če bodo želeli zmagati.

Ko je kazalo, da se bo ob prihodu iz slačilnic nadaljeval mrtvi tek, saj so košarkarji na obeh straneh zadevali, je Luka že s sedmo trojko nekoliko potegnil voz svoje ekipe, ki ji je ton začel dajati tudi LeBron James. Ob pomoči Austina Reavesa je trojica povlekla Lakers do prednosti osmih točk (78:70), kar je bil najvišji naskok do tistega trenutka in je Lueja prisilila k hitremu ukrepanju ter minuti odmora.

Harden poveljeval gostujoči zasedbi

Goste zaostanek ni razorožil in so še naprej nadaljevali v svojem ritmu, ki ga je diktiral izkušeni Harden. Ne le da je dosegal točke, prav tako je asistiral in bil že pri 23 točkah in osmih asistencah (na koncu 29 točk, 9 asistenc), po košu hrvaškega košarkarja Ivice Zubca pa so se gostje vnovič približali na vsega točko zaostanka (81:82). Ker ni bil zadovoljen z igro, je na minuto odmora tokrat poklical svoje košarkarje Redick.

Po njej so Clippers celo prišli do vodstva s 83:82. V taboru Lakers se je poznala odsotnost centra Deandreja Aytona, saj Nemec Kleber kot menjava za Jaxona Hayesa ni bil na ravni, ki bi se pričakovalo.

Dončićeva točkovna bera se v tretji četrtini ni povečevala, saj so ga gostje tudi podvajali, povrhu vsega pa je bilo nad njim storjenih kar nekaj prekrškov, ki so po mnenju slovenskega košarkarja večkrat neupravičeno ostali nekaznovani.

Mrtvi tek, Lakersi nekoliko zadihali ob koncu tretje četrtine

Tri minute do konca tretje četrtine pa je le dočakal, kar je iskal ves čas drugega polčasa. Prekršek ob njegovem metu, ki ga je zadel za 88:87, a nato zgrešil dodatni prosti met. Ne glede na prej omenjeno pa so tudi po njegovi zaslugi koši Lakers deževali, saj je pridno nabiral asistence in se kmalu pohvalil z dvojnim dvojčkom, ko je vknjižil deseto asistenco.

Foto: Reuters

Tretja četrtina se je vlekla kot jara kača, saj sta trenerja kar nekajkrat zahtevala trenerski izziv, ker nista bila zadovoljna s sodniškimi odločitvami. Ob eni so pogledali nazaj tudi posnetek, ko je Kobe Sanders ob zvoku sirene zadel met, na koncu pa se je izkazalo, da se je napad že iztekel.

Ob pogledu na semafor so se številke sicer spreminjale, a kaj konkretnega glede vodstva ekipe ni kazal, saj sta bili ekipi zelo izenačeni. Povsem ob koncu četrtine so si Lakers priigrali pet točk prednosti (z 98:93), ko je bil pri prostem metu uspešen James.

James postal vroč ob pravem času, nato predal štafetno palico Reavesu

Spodbuden podatek za navijače Lakers je bil, da je trener Redick v trenerski karieri izgubil le štirikrat, potem ko je vodil pred vstopom v zadnjo četrtino, dobil pa kar s 56 tekmami.

In ko je trojko kmalu zadel James in bil pri 21 točkah, so vse poti peljale dejansko v to smer, Lakers pa so si hitro ob vstopu v sklepni del tekme priigrali prednost enajstih točk (108:97). Kralj James se ni si zaustavljal in pomagal zrežirati delni izid 17:4, odlično pa je sodeloval z Reavesom za 112:97.

Vroča kri ob koncu: Dončića zaščitil potencialni reprezentačni kolega Hayes

Slednji je bil tisti, ki je prevzel štafetno palico od mentorja Jamesa in spravljal v obup tabor Clippers, ki niso našli načina, kako zaustaviti njegove značilne driblinge in prodore. Ko je zadel 25. točko, je naskok domačih zrasel na +15 (117:102), do konca pa je bilo še slabih sedem minut, kar je sicer dovolj časa za preobrat, a ni bilo videti, da bi tega dejansko prišlo.

Luka Dončić in Austin Reaves sta bila vroča v mestnem dvoboju z LA Clippers. Foto: Guliverimage

Zato pa je prišlo do vroče krvi 3:33, ko je Dunn odrinil Dončića, Hayes pa ni ostal dolžan tekmecu in zaščitil zvezdnika svoje ekipe ter odrinil Dunna. Če bosta poleti postala reprezentančna kolega, sta ob tem dejanju še izdatneje okrepila vez. Dunn je bil zaradi druge nešportne osebne napake izključen, Luka pa se je prestavil na črto za proste mete in ob izvajanju slišal vzklikanje navijačev MVP, MVP, MVP.

Dončić sanjsko predstavo zaključil pri 43 točkah, 13 asistencah in 9 skokih - en skok vsega oddaljen od trojnega dvojčka

Izjemno predstavo je zaključil pri kar 43 točkah, 13 asistencah in 9 skokih - le en skok mu je torej zmanjkal do trojnega dvojčk. Lakers so slavili zmago s 131:115, kar je njihova 13. v sezoni, ob tem pa imajo le štiri poraze ter imajo enak izkupiček kot Denver Nuggets, s katerimi si delijo drugo mesto.

Okrepitev iz lige G Lakers dobivajo pomoč iz njihove podružnične ekipe South Bay Lakers. V člansko ekipo prihaja 25-letni krilni center Drew Timme, ki je v ligi G v povprečju dosegal 25,5 točke, osem skokov in štiri podaje na tekmo. Mesto v prvi ekipi zanj bodo sprostili z odslovitvijo centra Christiana Koloka, ki svojih sicer redkih priložnosti v ligi NBA ni dovolj dobro izkoristil. Timme bi bil lahko trenerju JJ Redicku na razpolago tudi kot nadomestna petica, sploh zdaj, ko je pod košema zaradi poškodbe Aytona zazevala manjša luknja. The Los Angeles Lakers are signing center Drew Timme to a two-way NBA deal from their South Bay team, agents Deddrick Faison and Rich Gray tell ESPN. Timme played for the Nets to finish last season and then joined Lakers' G League, averaging 25.5 points, 8 rebounds, 4 assists. pic.twitter.com/c3COTc8tl3 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 25, 2025

Fenomenalen boj za MVP

Dončić je s povprečjem 34,5 točke na tekmo trenutno najboljši strelec lige NBA, ob Nikoli Jokiću, Shaiju Gilgeousu-Alexandru in Giannisu Antetokounmpu pa kandidat za naslov najkoristnejšega igralca sezone (MVP). Pogled na zadnjo lestvico MVP – na tej je Dončić napredoval na tretje mesto ter zaostaja le za Jokićem in SGA – pa komentatorjem lige NBA razvnema domišljijo.

Foto: zajem zaslona

Srbski košarkarski čarovnik Jokić je v tej sezoni še dvignil raven igre in dosega 29,6 točke, 12,8 skoka in 11,1 asistence na tekmo. Njegovo poprečje je torej trojni dvojček! Tudi Dončića tako dobrega v ligi NBA še niso videli, se strinjajo, medtem ko Shai Gilgeous-Alexander igra šampionsko, kakor se za branilca naslova MVP in naslova prvaka lige NBA z Oklahoma City Thunder tudi spodobi. Antetokounmpo sam vleče voz Milwaukeeja in je s povprečjem 31,2 točke na tekmo četrti strelec lige. Četverica igra zgodovinsko in boj za naslov najkoristnejšega igralca sezone bo zato fenomenalen, piše ESPN.

V soboto poslastica

LA Lakerse naslednja tekma čaka v soboto zjutraj (4.00) po slovenskem času – in ta bo izjemna poslastica! V dvorano Crypto.com namreč prihajajo Dallas Mavericks, ekipa, ki je po tem, ko se je februarja v šokantni menjavi znebila 26-letnega ljubljanskega virtuoza, povsem razpadla. Pri Teksašanih sicer tli iskrica upanja, da bi se lahko na tekmi z Lakersi na igrišče vrnil nekdanji Jezernik Anthony Davis. Tudi ta tekma bo štela za pokal lige NBA.

Liga NBA, 25. november

Lestvica

