Dallasu se znova ni izšlo, Jokić poskrbel za potezo večera #video

V noči na torek je bilo v ligi NBA odigranih deset tekem. Denver je s pomočjo že desetega trojnega dvojčka Nikole Jokića (17 točk, 10 skokov in 16 asistenc) v tej sezoni ugnal Memphis s 125:115 in prehitel LA Lakers na lestvici zahodne konference, Dallas pa je vpisal že 14. poraz v tej sezoni. Nekdanji soigralci Luke Dončića so izgubili v Miamiju (102:106), za katerega je prvič v tej sezoni zaigral Tyler Herro in bil s 24 točkami prvi strelec zmagovite ekipe. Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto na gostovanju pri Dončićevih Lakersih, morda bo takrat zaigral za zdaj še vedno poškodovani Anthony Davis.

Košarkarji Miamija so le upravičili vlogo favorita na dvoboju z Dallasom. Čeprav so pogrešali najboljšega strelca v tej sezoni Normana Powlla (dimlje), Andrewa Wigginsa (kolk) in Nikolo Jovića (kolk), so Dallas premagali s 106:102. Mavericks, ki v tej sezoni ne blestijo na parketih lige NBA, tako da so se utaborili v spodnjem delu lestvice zahodne konference, so vseeno namučili gostitelje.

Vrhunci dvoboja med Miamijem in Dallasom:

Miami si je v drugem polčasu priigral že občutno prednost in vodil že za +13, a sta ekipi vseeno vstopili v razburljivo končnico. Po dveh zadetih prostih metih 18-letnega Coopra Flagga je Dallas minuto pred koncem izenačil na 102:102, nato pa je 41 sekund pred koncem povratnik Tyler Herro vrnil Miami v vodstvo (104:102). Herro je bil s 24 točkami tudi najboljši strelec dvoboja. Pred tremi meseci so mu operirali levi gleženj, tako da je izpustil začetni del sezone. Vrnil se je v velikem slogu in že na prvem nastopu pomagal Miamiju do domače zmage. Pri gostiteljih je izstopal tudi mladi Kel'el Ware (20 točk in 18 skokov), Bam Adebayo pa je dodal 17 točk. Miami je v tej sezoni na domačem parketu izgubil le eno tekmo, dobil pa jih že osem.

Max Christie in Cooper Flagg bosta priložnost za šesto zmago v tej sezoni (ob že 14 porazih) iskala v noči na soboto pri Dončićevih Jezernikih. Christie je nekdanji košarkar Lakersov. Foto: Guliverimage

Pri Dallasu je bil najboljši strelec P. J. Washington (27 točk), a je v zadnjih napadih zatajil njegov do takrat soliden met za tri točke (skupno 3/8), mladi novinec Cooper Flagg pa se je ob slabšem metu iz igre (5/14, od tega 0/4 za tri točke) ustavil pri 12 točkah in sedmih skokih.

Kidd o vrnitvi Davisa

Se bo Anthony Davis vrnil na parket prav na tekmi proti Luki Dončiću? Foto: Reuters Pri gostih znova ni bilo Anthonyja Davisa. Zvezdniški center, ki se je pred slabimi desetimi meseci v zameno za Luko Dončića iz Los Angelesa preselil v Dallas, je zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustil že 14. dvoboj zapored. Morda se vrne na parket v noči na soboto, ko ga čaka prav poseben dvoboj, gostovanje pri "njegovih" Lakersih.

"Vse boljši je. Trudi se, da bi se čim prej vrnil. Pričakujemo, da bi se lahko ta teden že vrnil na treninge. Moraš biti pa pri takšni poškodbi vedno pazljiv," je dejal trener Jason Kidd. Dallas je na uvodnih 19 tekmah, zanimivo, gostoval le petkrat.

Jokić dosegel že desetega!

Nikola Jokić ostaja kralj trojnih dvojčkov. Srbski zvezdnik v statistiki lige letos vodi po skokih in podajah, med strelci je na šestem mestu. Foto: Guliverimage Denver je v Memphisu zmagal s 125:115 in na lestvici zahodne konference prehitel Dončićeve Jezernike. Nuggetsi bodo morali še nekaj tednov pozabiti na pomoč Aarona Gordona, manjkal je tudi Christian Braun.

Ob njuni odsotnosti sta tokrat strelsko najbolj izstopala Jamal Murray (29 točk in 8 asistenc) ter Peyton Watson (27 točk, kar 14 jih je dosegel v tretji četrtini), prvi as Denverja Nikola Jokić, hkrati pa tudi eden najbolj vročih kandidatov za naziv MVP igralca sezone, pa je dosegel že deseti trojni dvojček v tej sezoni. Dvoboj je sklenil pri 17 točkah, desetih skokih in 16 asistencah. Ob koncu tretje četrtine je ob zvoku sirene zadel trojko s polovice igrišča.

Kako je Jokić zadel spektakularno z ogromne razdalje ob koncu tretje četrtine:

Pri poražencih je svoj najboljši strelski izkupiček v karieri izenačil Jock Landale (26 točk), ki mu je zaradi poškodbe Zacha Edeyja pripadla večja minutaža. Prispeval je tudi deset skokov. Jaylen Wells je pri Memphisu, ki je še četrto tekmo zapored pogrešal poškodovanega Jaja Moranta, dodal 22 točk.

Detroit ugnal Indiano, Toronto niza zmage

Brandon Ingram (Toronto) je proti Clevelandu dosegel kar 37 točk. Foto: Reuters Na vzhodu ostajajo najboljši Detroit Pistons. Tokrat so premagali Indiano in dosegli že 15. zmago na 17. nastopu. Junak zmage nad Indiano je bil Cade Cunningham s 24 točkami in 11 skoki, prav toliko točk je na nasprotni strani zbral Pascal Siakam. Detroit je dosegel že 13. zmago zaporedoma ter ponovil niz iz sezon 1989/90 ter 2003/04, ko je v Michigan odšel tudi naslov.

Tekma v Indianapolisu je bila na videz odločena devet minut pred koncem, ko je Detroit povedel s 106:88. Domači pa se niso dali in navijačem vendarle zagotovili napeto zadnjo minuto. Isaiah Jackson je Indiano 48 sekund pred koncem pripeljal do zaostanka 115:117 in tako je ostalo vse do zadnjih sekund, ko je Caris LeVert z zadetima prostima metoma potrdil zmago gostov.

Drugi na vzhodu ostaja Toronto, ki je v atlantski skupini za zmago ušel Atlanti. Ponoči je s 110:99 ugnal Cleveland Cavaliers in niz neprekinjenih uspehov podaljšal na osem. Odločilna je bila končnica prvega dela, ko so gostitelji zaostanek osmih točk spremenili v vodstvo treh. V tretji četrtini je Toronto nato ušel na 14 točk prednosti. Brandon Ingram je za zmagovalce s 37 točkami prikazal najbolj učinkovit strelski večer v sezoni. Scottie Barnes je dosegel 18 točk in 11 podaj.

Mestni derbi v New Yorku so dobili Knicks s 113:100. Karl-Anthony Towns je dosegel 37 točk in 12 skokov za zmagovalce.

Houston je v gosteh nadigral Phoenix za +22. Foto: Reuters

Na zahodu še naprej vodi Oklahoma City. V jugozahodni skupini pa ima Houston zmago prednosti pred San Antonio Spurs. Teksašani so brez Kevina Duranta gostovali v Arizoni in se v Phoenixu veselili zmage s 114:92. Amen Thompson je dosegel 28 točk, Aaron Holiday jih je dodal 22.

Liga NBA, 24. november:

Lestvica