Španski motorist Tosha Schareina (Honda) je bil najhitrejši v tretji etapi vzdržljivostnega relija Dakar. Po 421 km je bil za 2:17 minute hitrejši od moštvenega kolega Američana Rickyja Brabeca. Oba Slovenca sta končala med najboljšo deseterico v svojih razredih. Toni Mulec je bil skupno 21., Simon Marčič pa 44.

Toni Mulec Foto: Reuters Korošec Toni Mulec je v tretji etapi za zmagovalcem zaostal 35:55 minute, s čimer je bil v svojem razredu rally2 na devetem mestu. V tej kategoriji je bil najhitrejši Južnoafričan Michael Docherty (+12:54).

Mariborčan Simon Marčič je tretjo etapo, ki je s povezovalnim delom skupaj merila 736 km, sklenil na 44. mestu z zaostankom ure in 25 minut. V svojem razredu originals je bil osmi, za najboljšim v tej kategoriji Josepom Pedrom pa je zaostal 32 minut.

V boju za skupno zmago je velik korak naprej storil Tosha Schareina, ki je bil v etapi boljši od Rickyja Brabeca in Avstralca Daniela Sandersa (KTM). Slednji je zaostal 3:28 minute, a zadržal skupno vodstvo.

V njem ima po dobrih 12 urah vožnje še 1:07 minute naskoka pred Brabcem in 1:13 pred Schareino. Pred etapo drugouvrščeni Španec Edgar Canet je z drugega padel na četrto mesto z zaostankom 8:46 minute.

Mulec je skupno napredoval za eno mesto in je zdaj 16. z zaostankom ure in 12 minut. V svojem razredu rally2 je peti. Tudi Marčič je napredoval in je po novem 56. ter 11. v svojem razredu.

Tretja etapa premešala vrstni red med avtomobilisti

Mitch Guthrie Foto: Reuters Med avtomobilisti je bil najhitrejši Američan Mitch Guthrie (Ford). Za 2:27 minute je premagal Čeha Martina Prokopa (Orlen), s katerim sta skočila na čelo skupne razpredelnice.

Najboljši prve tri dni so imeli na 421 km dolgi etapi nekaj več težav. Katarec Naser Al-Atijah (Dacia) je po dveh predrtih gumah izgubil 22 minut, skupno pa je padel na deseto mesto (+11:39). Še dve mesti za njim je njegov moštveni kolega Francoz Sebastien Loeb. "Dve predrti gumi. Ni bilo lahko, v zadnjih 100 km sva morala z navigatorjem popustiti in le preživeti etapo. Današnja in včerajšnja etapa sta bili pač takšni, nisva smela izgubiti preveč časa," je po etapi dejal Al-Atijah. Na tretje mesto je napredoval Mattias Ekström (Ford), Šved za svojim ekipnim kolegom Guthriejem zaostaja 1:08 minute, Prokop pa na drugem vsega 26 sekund.

V sredo bo na vrsti prvi del prve maratonske etape brez ekipne podpore. Tekmovalce čaka skupno 492 km v okolici Alule, od tega 417 km hitrostne preizkušnje. Drugi del prvega maratona na letošnjem Dakarju bo v četrtek na poti do Haila (428 km).