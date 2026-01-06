Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Torek,
6. 1. 2026,
16.00

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dakar reli Dakar 2026 Simon Marčič Toni Mulec

Torek, 6. 1. 2026, 16.00

35 minut

Reli Dakar, 3. etapa

Toni Mulec in Simon Marčič napredovala, med avtomobilisti težave favoritov

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Toni Mulec Dakar 2026 | Toni Mulec | Foto RallyZone

Toni Mulec

Foto: RallyZone

Španski motorist Tosha Schareina (Honda) je bil najhitrejši v tretji etapi vzdržljivostnega relija Dakar. Po 421 km je bil za 2:17 minute hitrejši od moštvenega kolega Američana Rickyja Brabeca. Oba Slovenca sta končala med najboljšo deseterico v svojih razredih. Toni Mulec je bil skupno 21., Simon Marčič pa 44.

Toni Mulec Dakar 2026
Sportal Sandersu etapa in skupno vodstvo, Mulec se je rešil padcev

Toni Mulec | Foto: Reuters Toni Mulec Foto: Reuters Korošec Toni Mulec je v tretji etapi za zmagovalcem zaostal 35:55 minute, s čimer je bil v svojem razredu rally2 na devetem mestu. V tej kategoriji je bil najhitrejši Južnoafričan Michael Docherty (+12:54).

Mariborčan Simon Marčič je tretjo etapo, ki je s povezovalnim delom skupaj merila 736 km, sklenil na 44. mestu z zaostankom ure in 25 minut. V svojem razredu originals je bil osmi, za najboljšim v tej kategoriji Josepom Pedrom pa je zaostal 32 minut.

V boju za skupno zmago je velik korak naprej storil Tosha Schareina, ki je bil v etapi boljši od Rickyja Brabeca in Avstralca Daniela Sandersa (KTM). Slednji je zaostal 3:28 minute, a zadržal skupno vodstvo.

V njem ima po dobrih 12 urah vožnje še 1:07 minute naskoka pred Brabcem in 1:13 pred Schareino. Pred etapo drugouvrščeni Španec Edgar Canet je z drugega padel na četrto mesto z zaostankom 8:46 minute.

Mulec je skupno napredoval za eno mesto in je zdaj 16. z zaostankom ure in 12 minut. V svojem razredu rally2 je peti. Tudi Marčič je napredoval in je po novem 56. ter 11. v svojem razredu.

Tretja etapa premešala vrstni red med avtomobilisti

Mitch Guthrie | Foto: Reuters Mitch Guthrie Foto: Reuters Med avtomobilisti je bil najhitrejši Američan Mitch Guthrie (Ford). Za 2:27 minute je premagal Čeha Martina Prokopa (Orlen), s katerim sta skočila na čelo skupne razpredelnice.

Najboljši prve tri dni so imeli na 421 km dolgi etapi nekaj več težav. Katarec Naser Al-Atijah (Dacia) je po dveh predrtih gumah izgubil 22 minut, skupno pa je padel na deseto mesto (+11:39). Še dve mesti za njim je njegov moštveni kolega Francoz Sebastien Loeb. "Dve predrti gumi. Ni bilo lahko, v zadnjih 100 km sva morala z navigatorjem popustiti in le preživeti etapo. Današnja in včerajšnja etapa sta bili pač takšni, nisva smela izgubiti preveč časa," je po etapi dejal Al-Atijah. Na tretje mesto je napredoval Mattias Ekström (Ford), Šved za svojim ekipnim kolegom Guthriejem zaostaja 1:08 minute, Prokop pa na drugem vsega 26 sekund.

V sredo bo na vrsti prvi del prve maratonske etape brez ekipne podpore. Tekmovalce čaka skupno 492 km v okolici Alule, od tega 417 km hitrostne preizkušnje. Drugi del prvega maratona na letošnjem Dakarju bo v četrtek na poti do Haila (428 km).

Toni Mulec Dakar 2026
Sportal De Mevius in Canet najboljša v prvi etapi relija Dakar
Edgar Canet
Sportal Ekström in Canet najhitrejša v uvodu Dakarja, Mulec 23.
Tonu Mulec reli Dakar 2026
Sportal "Vaša podpora je odgovornost in dodatna motivacija"
Dakar reli Dakar 2026 Simon Marčič Toni Mulec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.