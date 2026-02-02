Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
13.37

Real Madrid Jude Bellingham

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 13.37

Poškodba

Jude Bellingham mesec dni brez nogometa

STA

liga prvakov četrtfinale Real Madrid Jude Bellingham

Foto: Reuters

Angleški zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham bo moral zaradi poškodbe stegenske mišice počivati najmanj štiri tedne, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug po navedbah španskih medijev. Dvaindvajsetletni vezist se je poškodoval v nedeljo ob zmagi proti Rayo Vallecanu (2:1).

Bellingham je moral zaradi bolečin v levi stegenski mišici igrišče zapustiti v deseti minuti. Dvaindvajsetletnik je že na začetku sezone izpustil več tednov zaradi operacije rame po koncu klubskega svetovnega prvenstva.

Španski mediji danes poročajo, da bo Bellingham skoraj zagotovo izpustil oba obračuna dodatnih tekem za nastop v osmini finala lige prvakov proti portugalski Benfici.

Ob tem bo izpustil tudi nastope v španski ligi proti Valencii, Realu Sociedadu in Osasuni, vrnil pa bi se lahko za obračun z Getafejem, ki bo 1. marca.

Real trenutno v španskem prvenstvu zaseda drugo mesto, zbral je 54 točk oziroma eno manj od vodilne Barcelone.

