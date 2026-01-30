Urgenca.com razkriva: analni in skupinski seks, svinganje – te fantazije so pri Slovencih najpogostejše

Rezultati najnovejše nacionalne raziskave Seks in Slovenci razbijajo mit o zadržanosti pod Alpami. Ste vedeli, da je misijonarski položaj že zdavnaj iz mode in da večina hrepeni po večji posteljni aktivnosti?

Če ste mislili, da smo Slovenci v postelji konzervativni in predvidljivi, je čas, da premislite še enkrat. Obsežna raziskava "Seks in Slovenci", ki so jo znova izvedli pri Urgenca.com, je razgalila intimne navade posameznikov in pokazala sliko, ki je precej bolj vroča, kot bi pričakovali.

Rezultati kažejo, da se meje naše intime premikajo – od uporabe tehnologije in igračk do iskanja užitkov zunaj ustaljenih okvirjev. Slovenci nismo le odprti za novosti, ampak si jih aktivno in odkrito želimo.

Kolikokrat "skočimo"?

Čeprav tretjina vprašanih v spolnosti uživa večkrat na teden, to za večino ni dovolj. Po višji prestavi v spalnici hrepeni kar 72 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk. Zanimiv je podatek, da bi si le dva odstotka žensk želela manj seksa, kar jasno kaže, da so Slovenke še kako zainteresirane za akcijo – če je ta prava.

Foto: VENETICOM D.D.

Tehnologija: nova vrata do užitka

Pametni telefoni niso zamenjali le budilk, ampak postajajo ključni pripomoček za draženje domišljije. Kar 64 odstotkov vprašanih pravi, da za "ogrevanje" najraje posežejo prav po mobilnem telefonu.

Splet je postal tudi osrednji prostor za iskanje intimnega partnerja.

46 odstotkov vprašanih priznava, da pogosto iščejo posteljne avanture prek spleta.

56 odstotkov žensk meni, da je spletno iskanje primerno predvsem za tiste, ki ne iščejo resne zveze.

35 odstotkov moških v tem vidi odlično možnost za popestritev intime.

Foto: VENETICOM D.D.

Kaj nas privlači: možgani proti zadnjici?

Najnovejša nacionalna raziskava o seksu med Slovenci je razkrila zanimivo, a večno razliko med spoloma. Če želite osvojiti Slovenko, stavite na humor in intelekt. Ženske namreč na moških najbolj privlačita razvitost možganov (59 %) in smisel za humor (57 %).

Moški pa ostajajo vizualni tipi. Najbolj jih pritegneta postava (55 %) in lepo oblikovana zadnjica (43 %).

Ko beseda nanese na znane Slovence, ki razvnamejo domišljijo, pri ženskah kraljuje šarmantni Sebastian Cavazza, medtem ko moški najraje sanjarijo o Katarini Čas.

Spalnica 2.0: igračke in položaji

53 odstotkov vprašanih ima izkušnje s spolnimi pripomočki.

Pri ženskah je absolutni zmagovalec klasični vibrator (63 %).

47 odstotkov moških uporablja vibracijski obroček, skoraj tretjina pa masturbatorje ali analne čepke.

Foto: VENETICOM D.D.

Tudi pri položajih Slovenci nismo monotoni. Misijonarski položaj (29 %) je pristal pri dnu lestvice. Najbolj nas vzburja položaj od zadaj (doggy style), na katerega prisega 52 odstotkov vprašanih, tesno pa mu sledita jahanje in oralni seks (49 %).

Fantazije in skoki čez plot

Nacionalna raziskava o seksu med Slovenci je razkrila tudi tisto, o čemer se pogosto le šepeta. Kar 23 odstotkov vprašanih, ki imajo stalnega partnerja, svojo intimo občasno popestri drugje. Zvestoba je vrednota, a radovednost je očitno močna sila.

Med fantazijami, ki bi jih radi uresničili, prednjačita analni seks (17 %) in skupinski seks (17 %), sledi pa svinganje s 14 odstotki. Podatki o drznejših praksah kažejo, da s(m)o Slovenci pripravljeni eksperimentirati: 13 odstotkov vprašanih ima izkušnje z dvojno penetracijo, 14 odstotkov pa z analingusom.

Zaključek: smo narod užitkarjev?

Rezultati zadnje raziskave Seks in Slovenci jasno kažejo, da v spalnicah (in zunaj njih) nismo prav nič zadržani. Iščemo užitek, uporabljamo tehnologijo in se ne bojimo eksperimentiranja. Če se vam zdi, da vaše spolno življenje zaostaja za temi statistikami, ali pa si preprosto želite uresničiti katero od omenjenih fantazij, je rešitev na dlani.