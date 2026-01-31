Lovrić pri Veroni debitiral s porazom

Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić se je po petkovem prestopu prvič predstavil v dresu Verone. Ta je v 23. krogu gostovala pri Cagliariju in izgubila z 0:4. Inter na vrhu lestvice italijanskega prvenstva drži pet točk prednosti in bilo bi veliko presenečenje, če bi zasledovalci to razliko zmanjšali že ta konec tedna. Nerazzurri se bodo pomerili s Cremonesejem, ki je na medsebojnem obračunu nazadnje slavil davnega leta 1992. Napoli je v Neaplju v soboto z 2:1 ugnal Fiorentino, Roma se v ponedeljek odpravlja v Videm, šele v torek pa bo pri Bologni gostoval Milan.

Sandi Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil že v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija. Sedem minut pozneje je Cagliari povedel z golom Luce Mazzitellija, prednost pa podvojil v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je zadel Semih Kilicsoy. Upov na dober razplet nove Lovrićeve ekipe je bilo praktično konec v 51. minuti, ko je Amin Sarr dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Do konca tekme sta zmago domačih potrdila še Ibrahim Sulemana v 84. in Riyad Idrissi v 91. minuti.

Napoli je pred tem gostil Fiorentino in jo premagal z 2:1. Antonio Vergara v 11. in Miguel Gutierrez v 49. minuti sta bila strelca za Neapeljčane, za zasedbo iz Firenc pa je v 57. minuti zadel Manor Solomon.

Krog se je v petek zvečer začel v Rimu. Lazio je na Olimpicu s 3:2 premagal Genoo, ki je izgubila prvič v letu 2026.

Mike Maignan Foto: Reuters Mike Maignan je z nogometnim velikanom Milanom podpisal novo pogodbo, ki bo francoskega vratarja na San Siru obdržala do leta 2031, je v potrdila ekipa iz italijanske serie A. Italijanski mediji so poročali, da je Milan skoraj podvojil Maignanovo letno plačo na pet milijonov evrov, s čimer je zagotovil, da bo njihov kapetan ostal. Še pred nekaj meseci se je zdelo, da bo zagotovo odšel ob koncu te sezone, ko bi mu potekla pogodba, saj so slabi nastopi in vrsta poškodb prispevali k slabi komunikaciji z vodstvom Milana. Je edina preostala zvezda ekipe, ki je leta 2022 osvojila zadnji naslov prvaka z Milanom. Ko se je že zdelo, da se mu čas v rdeče-črni opremi izteka, saj je sedemkratni evropski prvak v prejšnji sezoni padel na osmo mesto v serie A in se ni uvrstil v evropska tekmovanja, pa se je Maignan vrnil v najboljšo formo in Milan je v ta vikend vstopil s petimi točkami zaostanka za vodilnim v ligi in mestnim tekmecem Interjem v boju za scudetto.

