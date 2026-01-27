Udarec za United, priložnost za Benjamina Šeška – poškodba vročega aduta

Napadalec Manchester Uniteda Patrick Dorgu bo z nogometnih zelenic odsoten več tednov zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji tekmi angleškega prvenstva proti Arsenalu. To bo priložnost tudi za slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška, da se dokaže novemu trenerju Michaelu Carricku.

Patrick Dorgu je v nedeljo poskrbel za spektakularen gol, ki je Manchester United približal zmagi s 3:2, v nadaljevanju drugega polčasa pa je moral zapustiti teren zaradi poškodbe stegenske mišice. Na njegovo mesto je vstopil Benjamin Šeško, ki je tako dobil prvo priložnost pod vodstvom Michaela Carricka.

Manchester United ni potrdil, koliko časa bo Dorgu manjkal, češ da še ocenjujejo stanje poškodbe, angleški mediji pa poročajo, da bi lahko 21-letni danski reprezentant manjkal tudi več kot dva meseca.

Rdeči vragi bodo v naslednjem krogu v nedeljo na domačem Old Traffordu gostil Fulham.

Mlada Brazilca pri Bournemouthu in Tottenhamu

Bournemouth je za Antoina Semenya dobil približno 70 milijonov evrov. Foto: Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Bournemouth pridno zapravlja dobrih 70 milijonov evrov, ki jih je dobil za prodajo Antoina Semenya Manchester Cityju. Po 20-letnem madžarskem vezistu iz Ferencvarosa Alexu Tothu, za katerega je odštel 12 milijonov, je danes na svoji spletni strani potrdil še nakup 19-letnega Brazilca Rayana za 28,5 milijona evrov.

Rayan je krilni igralec, v koledarskem letu 2025 je za Vasco da Gamo v 57 nastopih vpisal 20 zadetkov. Z Angleži je podpisal pogodbo za pet let in pol.

Že pred dnevi je 19-letnega Brazilca v svoje vrste zvabil tudi londonski Tottenham. Levi bočni branilec je bil doslej član Santosa, Tottenham pa je zanj odštel 15 milijonov evrov.