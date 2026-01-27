PSG prehitel Barcelono: 18-letni talent Dro Fernandez odhaja v Pariz

Francoski prvak PSG je potrdil podpis pogodbe z 18-letnim španskim talentom Drojem Fernandezom iz Barcelone. Predsednik katalonskega velikana Joan Laporta je pojasnil, da se je Dro predhodno dogovoril za novo pogodbo s katalonskim velikanom, a se je namesto tega odločil za odhod v Francijo.

"Paris Saint-Germain z veseljem sporoča podpis pogodbe z Drojem Fernandezom," je v izjavi zapisal prvak ligue 1.

"Osemnajstletni španski vezist, ki bo nosil številko 27, je podpisal pogodbo, ki ga bo v francoski prestolnici obdržala do leta 2030, kar je povsem v skladu s športno strategijo kluba in njegovim močnim poudarkom na mladih talentih."

Več kot osem milijonov evrov odškodnine

PSG ni navedel, koliko so v klubu plačali za Droja, vendar so španski mediji ocenili, da so kot gesto dobre volje porabili nekoliko več od njegove odkupne klavzule v višini šestih milijonov evrov, pri čemer navajajo 8,2 milijona evrov.

Dro, ki prihaja iz Galicije na severozahodu Španije, se je leta 2022 pridružil mladinski akademiji Barcelone la Masia, ki velja za najboljšo na svetu.

"Po skoraj štirih nepozabnih sezonah moram danes sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju: posloviti se od kluba, ki je bil v zadnjih letih moj dom," je Dro zapisal na Instagramu.

Že pred tem je trener Barcelone Hansi Flick izrazil razočaranje nad odločitvijo Droja.

"Mladim igralcem iz la Masie želim povedati, da smo Barcelona, ena najboljših ekip na svetu. Dajemo jim priložnost, da trenirajo z nami, da vsak dan rastejo z najboljšimi igralci na svetu. Dajemo jim priložnost, podporo, verjamemo vanje," je dejal nemški trener, ki je Droju septembra 2025 podelil njegov prvenec v dresu članske ekipe.

"Če želiš igrati za Barco, potem to stori stoodstotno in z vsem srcem. To želim povedati vsem, ki so zdaj z nami ali bodo v prihodnosti z nami. Za te barve moraš živeti," je dodal Flick.

Drojev odhod je udarec za Barcelono, ki ga je povzdignila skozi svoje mladinske ekipe in mu septembra omogočila tekmovalni debi proti Real Sociedadu.

V ligi prvakov je debitiral naslednji mesec proti Olympiakosu in zastopal Španijo v vseh mladinskih kategorijah od 15 do 18 let.

