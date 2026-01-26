Vrste NK Maribor okrepil 27-letni hrvaški napadalec Dario Vizinger

"Sicer se je nekoliko zavleklo, vendar sem izjemno vesel, da je prestop zaključen in da sem končno v Mariboru. Ekipo bom spoznal v torek, ko se bom priključil tudi na treningu, prvi dosedanji vtisi pa so odlični. Dobro se zavedam, kam sem prišel in kot igralec bom naredil vse, da bodo navijači, klub ter vsi, ki so povezani s klubom, zadovoljni z mojimi predstavami.

Res sem že v dresu Celja zadel v Ljudskem vrtu, a verjamem, da bo občutek povsem drugačen, ko bom tukaj zabil gol kot igralec Maribora. Zagotovo bo zame prilagoditev na novo okolje lažja, saj sem že dolgo v Sloveniji, spremljam ligo, tudi vse tekme Maribora, tako da ekipo dobro poznam.Menim, da premore veliko kakovosti. Maribor kot klub ima vedno visoke cilje, kar mi osebno zelo ustreza, saj imam rad izzive. Izzivi me dodatno motivirajo in verjamem, da bo ta zgodba uspešna. Predvsem pa si želim, da bomo skupaj dosegli vse zastavljene cilje. Navijači lahko pričakujejo, da bo moj trud vedno na 100-odstotni ravni, da bom poskušal doseči čim več zadetkov in ekipi pomagati do najboljših rezultatov," je ob predstavitvi dejal Dario Vizinger.

Z okrepitvijo je zadovoljen tudi Cem Başgül, vodja nogometnih operacij NK Maribor. "Dario je preverjen napadalec in pravi ekipni igralec. V ekipo prinaša izkušnje, dodatno raznovrstnost v napadu, ob tem pa tudi zelo dobro pozna tako ligo kot Maribor. Prepričani smo, da lahko takoj prispeva svoj delež in predstavlja pomemben del moštva, tako s svojo kakovostjo na igrišču kot s svojim značajem."