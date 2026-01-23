Luis Enrique se čudi komentarjem. Konec sanjskega niza Lensa?

V uvodnem dejanju 19. kroga francoskega prvenstva se bosta zvečer pomerila Auxerre in branilec naslova PSG. Parižani lahko z zmago najmanj do sobote, ko bo Lens gostoval na vročem Velodromu pri Marseillu, prevzamejo vodilni položaj. Francoski mediji napovedujejo, da bi lahko Ousmane Dembele, aktualni dobitnik Zlate žoge, začel dvoboj na klopi za rezervne igralce.

PSG je v prejšnji sezoni osvojil trojno krono, v tej pa ima bistveno več težav. Med tednom je ostal praznih rok na gostovanju pri Sportingu, čeprav je besedah Luisa Enriqueja pokazal najboljšo predstavo v gosteh v tej evropski sezoni. Trener PSG se čudi kritikam, ki jih nizajo strokovni komentatorji na televiziji. Sprašuje se, od kod jim pogum za kaj takšnega, saj nimajo niti polovice vseh potrebnih informacij. PSG je izpadel iz francoskega pokala, v prvenstvu je drugi, v ligi prvakov pa ni povsem pri vrhu. S porazom v Lizboni je zapravil priložnost, da bi si že zagotovil napredovanje med najboljših 16.

Bo Ousmane Dembele začel dvoboj proti Auxerru na klopi? Foto: Reuters

Danes bi lahko po poročanju športnega dnevnika L'Equipe dobitnik Zlate žoge Ousmane Dembele začel dvoboj v Auxerru zgolj na klopi, od prve minute pa bi v napadu zaigral Goncalo Ramos. Desire Doue bi se lahko preselil v zvezno vrsto, kjer manjkata Fabian Ruiz in Joao Neves, s tem pa bi odprl možnost nastopa na položaju levega krilnega napadalca Bradleyju Barcolaju.

Če bo v zvezni vrsti zaigral tudi Warren Zaire-Emery, bo vknjižil jubilejni stoti nastop v francoskem prvenstvu. S tem bi postal tretji najmlajši igralec s tem mejnikom. Star je 19 let in 321 dni. Mlajša sta do stotih nastopov prišla le Basile Boli (19 let in 38 dni) in Richard Krawczyk (19 years in 250 dni). Povratnika z afriškega pokala narodov Achraf Hakimi in Ibrahim Mbaye naj še ne bi nastopila.

Vodilni Lens bo v soboto gostoval na vročem Velodromu v Marseillu in skušal še popraviti klubski rekord. Nanizal je deset zmag, od tega osem v prvenstvu, zdaj pa je pred njim zahteven izziv. Monaco bo v soboto gostoval na severu Francije v Le Havru, v nedeljo pa bo Lyon odšel v Metz, Lille pa se bo spoprijel s Strasbourgom.

