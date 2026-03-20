Epski šov Luke Dončića v Miamiju, padel je strelski rekord #video

Pravljičen niz Lakersov in Luke Dončića se nadaljuje. Manj kot 24 ur po drugi zaporedni zmagi nad Houston Rockets in poznem prihodu na Florido so v gosteh premagali Miami s 134:126, slovenski virtuoz pa je znova navdušil in ob skandiranju občinstva ''MVP, MVP'' dosegel neverjetnih 60 točk. To je njegov strelski rekord v dresu Jezernikov, pri katerih je izstopal tudi LeBron James. Pri 41 letih se je podpisal pod nov trojni dvojček, na dvoboju pa je tudi izenačil rekord lige NBA po številu nastopov v rednem delu, ki si ga zdaj deli z legendarnim Robertom Parishom.

Miami Heat : Los Angeles Lakers 126:134 (42:29, 65:59, 88:97)

Učinek Luka Dončića: 60 točk (za tri 9/17, za dve 9/13, prosti meti 15/19), 7 sk., 3 as., 5 ukr. žog, 2 izg. žogi v 37 minutah in 36 sekundah

Najboljši strelci: Adebayo 28 (trojke 3/8, 10 sk.), Herro 21 (trojke 4/10, 8 sk., 5 as.), Powell 20 (met iz igre 7/13), Mitchell 16 (met iz igre 7/10, 6 as.), Ware 14 (met iz igre 7/11, 9 sk.), Larsson 11 (5 as.); Dončić 60, James 19 (met iz igre 8/12, 15 sk., 10 as.), Reaves 18 (trojke 2/7, 5 sk.), Smart 13

Kje sploh začeti? Luka Dončić igra v zadnjih tednih v življenjski formi. Tako dobro in uigrano zasedba Lakersov, odkar se ji je pridružil Slovenec, še ni delovala. Jezerniki so ujeli zmagoviti ritem, dobili osem srečanj zapored, premagali tudi nekaj izjemno zahtevnih tekmecev, ki merijo na najvišja mesta (dvakrat Houston, enkrat New York, Denver in Minnesoto), na lica 27-letnega Ljubljančana pa vrnili nasmešek.

Vrhunci srečanja v Miamiju:

Dončić uživa na parketu, v ekipi je čutiti izjemno kemijo in energijo, njegove predstave pa so tako vrhunske, da je iz tedna v teden več ljubiteljev košarke, ki bi mu predali v roke priznanje za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP). Tako so mu skandirali tudi ob koncu njegovega novega šova, ki ga je priredil na Floridi.

V Miamiju je dosegel skoraj polovico vseh točk Lakersov in v nepozabnem šovu, v katerem je Heatu nasul kar 60 točk, popravil kopico mejnikov. Dosegel je strelski rekord, odkar nosi dres Jezernikov, izenačil pa svoj drugi najboljši dosežek kariere, ki ga je pred tem dosegel že proti New Yorku (leta 2022). Njegov absolutni rekord ostaja 73 točk, ki jih je dosegel v Atlanti (2024).

Luka je že 13. v tej sezoni presegel mejo 40 točk, v tem pogledu mu ni enakega v ligi, drugič v tej sezoni je dosegel vsaj 50 točk, hkrati pa še povečal prednost pred zasledovalci na lestvici najboljših strelcev. Postal je tudi edini košarkar na svetu, ki je Miamiju dal kar 60 točk. Pred njim je bil najbolj neusmiljen do Miamija James Harden, ki je leta 2019 dosegel 58 točk.

Dončićev strelski šov, trojni dvojček Jamesa

Luka Dončić je v drugem polčasu dosegel kar 39 točk! Foto: Reuters Ker pa najbolj prepoznavni slovenski športnik na svetu bolj kot na individualne presežke gleda na uspešnost njegovega moštva, je lahko po novem spektaklu v Miamiju še toliko bolj srečen in zadovoljen. Jezerniki so nanizali osem zmag. Miami so premagali s 134:126, odločilno prednost pa si zagotovili v tretji četrtini. Dobili so jo z 38:23.

Za enega najbolj znamenitih prizorov s tekme je poskrbela Lukova trojka, po kateri so Lakersi povedli s 124:117. To je bila tudi deseta asistenca LeBrona Jamesa na tekmi, ki je tako pri 41 letih zbral nov trojni dvojček. Proti Miamiju je blestel v marsičem, med drugim je zadel v polno vseh sedem uvodnih metov iz igre, hkrati pa tudi garal v obrambi in zbral kar 15 skokov. Po tekmi si je mladostni veteran prislužil tudi pohvale prvega junaka srečanja, navijači Lakersov pa kar niso mogli verjeti, kaj vse so jim pripravili njihovi ljubljenci.

Zaradi poznega prihoda na srečanje, dvoboj je bil odigran manj kot 24 ur po napornem drugem gostovanju v Houstonu, so bili trije največji zvezdniki Lakersov (Dončić, Reaves in James) sprva vprašljivi za nastop. A nove priložnosti, da se Jezerniki utrdijo na tretjem mestu zahodne konference, hkrati pa si čimprej zagotovijo nastop v končnici, vendarle niso hoteli zamuditi. Kljub utrujenosti in neprespanosti so stisnili zobe, nato pa po "zaspani" prvi četrtini počasi lomili tekmeca, se mu približevali, v tretji četrtini pa ga dokončno zlomili. Miami, ki je v prvem polčasu ušel gostom že na +15, po tem ni več nikoli vodil.

LeBron James, ki je zelo priljubljen v Miamiju, saj mu je pomagal do dveh naslovov, je izenačil rekord Roberta Parisha in dočakal nov trojni dvojček. Foto: Reuters

Do konca se je uspel najbolj približati na -4, za kaj več pa je zmanjkalo tako natančnejših metov kot tudi boljše obrambe nad neustavljivim Dončićem, ki je rešetal mrežo z vseh koncev, najbolj pa navduševal z atraktivnimi meti z razdalje. Luki se je smejalo, pravljica Lakersov se nadaljuje, prizori po srečanju, kako so se vsi košarkarji zbrali v krogu in proslavljali nov uspeh, obenem pa od srca čestitali Dončiću za nevsakdanji dosežek, pa so potrdili, kako so Jezerniki našli formulo za zelo uspešne predstave, na katerih lahko imenitno sodelujejo trije največji zvezdniki. V Miamiju so se podpisali skupaj pod kar 97 točk!

LeBron James ujel Roberta Parisha Superzvezdnik Lakersov LeBron James v tej sezoni pri 41 letih podira številne rekorde. Proti Miamiju je nastopil že na 1611. tekmi v rednem delu lige NBA, s čimer se je na večni lestvici izenačil na prvem mestu z legendarnim centrom Boston Celtics Robertom Parishom. Že na naslednji tekmi Jezernikov pa bo romal rekord v samostojne roke Jamesa.

Reaves spotaknil Dončića, a ...

Dogajanje na tekmi se za Lakerse sicer ni začelo najbolje. Kot da bi jim prekratek spanec vzel moči in zbranost, so vstopili v dvoboj s številnimi zgrešenimi meti, v obrambi pa niso znali ustavljati prodorov gostiteljev. Miami je tako ekspresno povedel z 9:0, se kmalu za tem lahko pohvalil že z dvomestno prednostjo (14:4), nato pa se je prebudil Dončić in z dvema zaporednima trojkama napovedal nor strelski večer.

Da pa bi bila lahko to tudi tekma, kjer gre Jezernikom marsikaj narobe, je nakazal pripetljaj, ko je Reaves nehote ob vračajo v obrambo spotaknil Dončića, ta pa padel na tla in nato z bolečimi grimasami odšepal proti klopi.

Austin Reaves appeared to accidentally trip Luka Doncic on this play.



Doncic was slow to get up but remained in the game. pic.twitter.com/2yfLwW0rrr — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 20, 2026

Da bi najboljši prijatelj, s katerim je ustvaril imeniten odnos, ki kraljuje tudi na socialnih omrežjih, takole pokvaril strelskemu vladarju najbolj vroče tedne, odkar nastopa v ligi NBA? Na srečo bolečine niso bile prehude, Luka je nadaljeval s tekmo in še naprej polnil koš Miamija. Gostitelji ga pogosto niso znali ustavljati drugače kot s prekrškom. To se je ponavljalo čez celotno srečanje, na koncu pa je Dončić stopil na črto prostih metov kar 19-krat.

Preobrat Jezernikov v tretji četrtini

Luka Dončić je bil neustavljiv. Foto: Reuters Miami je resda na začetku druge četrtine povedel že s 46:31 in prevladoval pod obročema. Austin Reaves je po nepotrebnem izgubljal žoge, Lakersi pa niso kazali tistega, kar so le večer pred tem v Teksasu proti Raketam. Verjetno je bila to posledica utrujenosti, saj so po vrnitvi Luke, ki si je privoščil standardni počitek na začetku druge četrtine, začeli loviti domačine. Prednost je skopnela na +6 (65:59), na seznamu strelcev pa sta v prvem polčasu prevladovala Dončić (21) in Adebayo (15). Miami bi lahko vodil še za bistveno več, a je Tyler Herro iz igre metal le 3/15.

Odmor med polčasoma je dobro del Lakersom. Na parket so se vrnili kot prerojeni. Najprej je Miamiju mešal štrene LeBron James, ki je iz igre zadel uvodnih sedem metov, po treh trojkah Dončića pa so Lakersi prvič na tekmi povedli (72:71). Miami se je znašel v težavah. Njegov do takrat spodobno visok odstotek meta je začel padati, obramba Jezernikov je postala močnejša.

Luke ni vrgel s tira tudi nesrečen padec Bama Adebaya na njegov hrbet. Takrat so Jezerniki že vodili konkretneje (84:77), nato pa si na krilih razigranega Ljubljančana priigrali lepo popotnico za zadnjo četrtino (97:88). Tretja četrtina, ki so jo Lakersi tako slabo odigrali na zadnjem gostovanju v Houstonu, je tokrat ponudila zrcalno sliko in prispevala odločilno prednost za zmago.

Prvi, ki mu je to uspelo po Bryantu

Luka je najboljše privarčeval za zadnjo četrtino. Ko ga ni bilo na parketu, se je Miami približal na -4, nato pa se je začel šov Slovenca. Letelo je z vseh strani. Ne le prodori, nadaljeval je tudi festival trojk, pogosto pa šel tudi na črto prostih metov. Po skoku v napadu je tako prišel do 50 točk (119:110), a se s tem ni zadovoljil.

Veselje Jezernikov, ki jih čaka nov izziv v noči na nedeljo, ko bodo gostovali v Orlandu. Foto: Reuters

Lakersom je omogočil varno razdaljo še z dvema trojkama, po atraktivnosti je izstopala zlasti njegova zadnja, dosežena iz težkega položaja, slabih 15 sekund pred koncem, takrat je dal že 59 točk, pa se mu je ponudila priložnost, da doseže 60 točk. Izvajal je dva prosta meta. Prvega ob nasmehih ob skandiranju občinstva "MVP, MVP" zgrešil, drugega pa zadel, s tem pa se podpisal pod izjemen rekord. Postal je prvi Jezernik, ki je dosegel 60 točk po 20 letih. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Kobe Bryant. Na svoji poslovilni tekmi je pred desetimi leti dosegel natanko 60 točk.

Pri Miamiju je bil najboljši strelec Bam Adebayo. Ameriški center je pred dnevi na tekmi proti Washingtonu zablestel s 83 točkami, kar je drugi najboljši strelski izkupiček v zgodovini, proti Lakersom pa je dosegel 28 točk.

Spursom uspelo prvič po letu 2019

Kako je bilo na preostalih srečanjih? San Antonio Spurs je v napeti končnici premagal Phoenix Suns in si zagotovil nastop v končnici. To bo prvi nastop Ostrog v izločilnem delu lige NBA po letu 2019. Zmagoviti koš za 101:100 je dobro sekundo pred koncem dosegel Victor Wembanyama.

Kako je Wembanyama dosegel zmagoviti koš:

Francoski orjak je prispeval 34 točk in 12 skokov, ukradel je tudi tri žoge, Sonca pa so se še bolj oddaljila od šestega mesta zahodne konference, ki pelje neposredno v končnico. Nastop v končnici sta si tako že zagotovila branilec naslova Oklahoma City ter San Antonio. Blizu so tudi Lakersi, ki jim gre na roko tudi podatek, da so si zagotovili boljše izhodišče na medsebojnih srečanjih proti večini kandidatov za višja mesta.

Na vzhodu so Charlotte Hornetsi zlahka ugnali Orlando Magic, s katero se bodo na naslednji tekmi spopadli Jezerniki. Sršeni so zmagali s 130:111, največ točk pa je dosegel rezervist Coby White (27). To je njegov strelski rekord v dresu Charlotta. Skromni čarovniki iz Washingtona so doma pričakovano izgubili proti Detroitu, vodilni ekipi vzhodne konference, ki se je morala znajti brez svojega najboljšega igralca Cada Cunninghama. Po poročanju mreže ESPN je vzrok za igralčevo odsotnost za zdaj domnevno lažje sesedanje pljučnega krila. Najboljši strelec Detroita proti Washingtonu je bil Jalen Duren (24 točk).

Liga NBA, 19. marec:

Preberite še: