Ganski nogometaš umrl v napadu na klubski avtobus

Mladi ganski nogometaš Dominic Frimpong, član domačega prvoligaša Berekum Chelseaja, je v nedeljo izgubil življenje v oboroženem ropu. Komaj 20-letni igralec je umrl, potem ko so oboroženi roparji napadli njegovo ekipo na poti nazaj z gostujoče tekme, je danes sporočila Nogometna zveza Gane.

🚨 Ghana Premier League club Berekum Chelsea have confirmed 20-year-old player Dominic Frimpong has sadly passed away.



The team bus was attacked by armed robbers on their way from a league game, which ended up in Dominic Frimpong getting shot. pic.twitter.com/RTM63v6Ey3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 13, 2026

Nogometni klub Berekum Chelsea je v izjavi za javnost sporočil, da so "maskirani moški, opremljeni s pištolami in jurišnimi puškami, streljali na ekipni avtobus in igralce prisilili, da se skrijejo v grmovje".

Rop se je po navedbah ganske policije zgodil okoli 22.30 po lokalnem času na cesti Goaso-Bibiani, ko se je ekipa vračala domov s tekme proti Samartexu na jugu države.

Policija je sporočila, da je Frimpong utrpel strelne rane in umrl med zdravljenjem v bolnišnici.

Ganska nogometna zveza je incident opisala kot "tragičen" in "veliko izgubo za Berekum Chelsea, pa tudi za ganski nogomet kot celoto".

"Dominic je bil obetaven mlad talent, čigar predanost in strast do igre sta utelešali duha naše lige," so pri krovni zvezi zapisali v izjavi.