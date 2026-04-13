Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
13.22

Dominic Frimpong

Smrt nogometaša

Ganski nogometaš umrl v napadu na klubski avtobus

Dominic Frimpong | Foto Platforma X

Mladi ganski nogometaš Dominic Frimpong, član domačega prvoligaša Berekum Chelseaja, je v nedeljo izgubil življenje v oboroženem ropu. Komaj 20-letni igralec je umrl, potem ko so oboroženi roparji napadli njegovo ekipo na poti nazaj z gostujoče tekme, je danes sporočila Nogometna zveza Gane.

Nogometni klub Berekum Chelsea je v izjavi za javnost sporočil, da so "maskirani moški, opremljeni s pištolami in jurišnimi puškami, streljali na ekipni avtobus in igralce prisilili, da se skrijejo v grmovje".

Rop se je po navedbah ganske policije zgodil okoli 22.30 po lokalnem času na cesti Goaso-Bibiani, ko se je ekipa vračala domov s tekme proti Samartexu na jugu države.

Policija je sporočila, da je Frimpong utrpel strelne rane in umrl med zdravljenjem v bolnišnici.

Ganska nogometna zveza je incident opisala kot "tragičen" in "veliko izgubo za Berekum Chelsea, pa tudi za ganski nogomet kot celoto".

"Dominic je bil obetaven mlad talent, čigar predanost in strast do igre sta utelešali duha naše lige," so pri krovni zvezi zapisali v izjavi.

