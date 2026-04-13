Ponedeljek, 13. 4. 2026, 13.12

Katy Perry in Justin Trudeau sta se na Coachelli zabavala kot najstnika

Katy Perry, Justin Trudeau | Foto Instagram

Čeprav se Katy Perry in Justin Trudeau v javnosti redko pojavljata skupaj, sta letos to navado prekinila. Januarja v Davosu, zdaj pa še na Coachelli, kjer sta v sproščenih opravah uživala in delovala povsem brezskrbno. Prav ta kontrast je hitro sprožil številne šale na družbenih omrežjih.

"Najdi si moškega, ki te lahko pelje na Svetovni gospodarski forum in Coachello." Ta zapis je eden od številnih, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, potem ko so Katy Perry in Justina Trudeauja skupaj opazili na enem najbolj znanih festivalov, Coachelli.

Nekdanji kanadski premier in ameriška popzvezdnica sta se na Coachelli pojavila v povsem drugačnih opravah kot ob prvem skupnem javnem nastopu.

Januarja letos, ko sta se udeležila Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, je bil Trudeau v klasični obleki, Perry pa v bež kompletu s krilom in jopico ter z resno spetimi lasmi (pri večerji sta sedela za isto mizo kot Nika Kovač). Za Coachello pa sta izbrala sproščena oblačila – še posebej je presenetil 54-letni Justin z nazaj obrnjeno čepico, zaradi česar so ga nekateri primerjali s študentom na zabavi.

Katy Perry, Justin Trudeau | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Fotografije s Coachelle je na Instagramu delila Katy, skupaj z videoposnetkom, na katerem se z Justinom objeto zibljeta na koncertu Justina Bieberja, ki je bil eden glavnih nastopajočih na letošnjem festivalu. Po poročanju tujih medijev je bil obisk festival zanju kot nekakšen zmenek, kjer sta delovala sproščeno in zaljubljeno.

Par je svojo zvezo javno potrdil konec lanskega leta, njuna zveza pa naj bi postajala vse resnejša. To je potrdil celo Justinov brat, ki je v enem od intervjujev med drugim dejal, da je nekdanji premier zelo srečen.

