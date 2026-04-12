Luka Dončić se je vrnil v Slovenijo

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je že zaključil prvi krog zdravljenja v Španiji in se za kratko vrnil v Slovenijo, da bi nekaj časa preživel s svojima hčerkama, nato ga čaka vrnitev v Madrid in nov krog zdravljenja, poroča Ekipa.

Po poročanju tudi nekaterih ameriških medijev, bi se Dončić po nekaterih ugibanjih lahko na parket vrnil vsaj do začetka drugega kroga končnice, če se bodo Lakersi seveda do tja prebili. A uradnih informacij o časovnici njegovega okrevanja in morebitni vrnitvi na parket še ni. Slovenski as si je na zadnjo stegensko mišico poškodoval na tekmi proti Oklahomi City Thunder 2. parila in se zatem hitro podal v Madrid na zdravljenje, ki naj bi s pomočjo injekcij pospešilo njegovo vrnitev na parket. V Madridu naj bi že prestal prvi del zdravljenja in rehabilitacije, zatem pa se je na kratko vrnil v domovino, od koder ga čaka vrnitev v špansko prestolnico.

Dončićeve soigralce iz kluba iz mesta angelov sicer v noči na ponedeljek čaka zadnja tekma rednega dela, ko se bodo ob 2.30 po slovenskem času pomerili z Utah Jazz. Zasedba JJ Redicka si je že priborila vsaj četrto mesto po rednem delu zahodne konference, kar pomeni, da bodo imeli v prvem krogu prednost domačega igrišča. V primeru zmage nad Utahom in morebitnem porazu Denverja proti San Antoniu pa bi se Lakersi povzpeli celo do tretje pozicije. V primeru, da bodo osvojili tretje mesto, jih v prvem krogu končnice čaka Minnesota, če bodo četrti pa Houston.

Preberite še: