Š. L.

Nedelja,
12. 4. 2026,
6.56

24 minut

Los Angeles Lakers Luka Dončić

Luka Dončić se je vrnil v Slovenijo

Luka Dončić | Luka Dončić okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice. | Foto Guliverimage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je že zaključil prvi krog zdravljenja v Španiji in se za kratko vrnil v Slovenijo, da bi nekaj časa preživel s svojima hčerkama, nato ga čaka vrnitev v Madrid in nov krog zdravljenja, poroča Ekipa.

Po poročanju tudi nekaterih ameriških medijev, bi se Dončić po nekaterih ugibanjih lahko na parket vrnil vsaj do začetka drugega kroga končnice, če se bodo Lakersi seveda do tja prebili. A uradnih informacij o časovnici njegovega okrevanja in morebitni vrnitvi na parket še ni. Slovenski as si je na zadnjo stegensko mišico poškodoval na tekmi proti Oklahomi City Thunder 2. parila in se zatem hitro podal v Madrid na zdravljenje, ki naj bi s pomočjo injekcij pospešilo njegovo vrnitev na parket. V Madridu naj bi že prestal prvi del zdravljenja in rehabilitacije, zatem pa se je na kratko vrnil v domovino, od koder ga čaka vrnitev v špansko prestolnico.

Dončićeve soigralce iz kluba iz mesta angelov sicer v noči na ponedeljek čaka zadnja tekma rednega dela, ko se bodo ob 2.30 po slovenskem času pomerili z Utah Jazz. Zasedba JJ Redicka si je že priborila vsaj četrto mesto po rednem delu zahodne konference, kar pomeni, da bodo imeli v prvem krogu prednost domačega igrišča. V primeru zmage nad Utahom in morebitnem porazu Denverja proti San Antoniu pa bi se Lakersi povzpeli celo do tretje pozicije. V primeru, da bodo osvojili tretje mesto, jih v prvem krogu končnice čaka Minnesota, če bodo četrti pa Houston.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.