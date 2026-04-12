Tragedija pri sosedih: ženska skočila z zgradbe, v stanovanju našli mrtvo hčer

V naselju Velike Gorice, ki je del hrvaške prestolnice, se je po poročanju hrvaških medijev zgodila velika tragedija. Nekaj pred 11. uro je iz ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš skočila ženska, policija pa je v stanovanju našla truplo mladoletne osebe, za katero sumijo, da je bila žrtev nasilne smrti.

Po neuradnih informacijah portala Index je mati ubila svojo mladoletno hčer. Jutarnji list poroča, da je bila hči stara 17 let.

Na kraju dogodka poteka kriminalistična preiskava, s pomočjo katere bodo ugotovili vse okoliščine tega primera, je sporočila policija. Po končani preiskavi bodo obe trupli prepeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko.