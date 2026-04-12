Tragedija pri sosedih: ženska skočila z zgradbe, v stanovanju našli mrtvo hčer

Velika Gorica, reševalci, Hrvaška | Ženska je skočila z zgradbe, v stanovanju pa so našli truplo mladoletne osebe. | Foto Pixsell/Slavko Midzor

Ženska je skočila z zgradbe, v stanovanju pa so našli truplo mladoletne osebe.

Foto: Pixsell/Slavko Midzor

V naselju Velike Gorice, ki je del hrvaške prestolnice, se je po poročanju hrvaških medijev zgodila velika tragedija. Nekaj pred 11. uro je iz ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš skočila ženska, policija pa je v stanovanju našla truplo mladoletne osebe, za katero sumijo, da je bila žrtev nasilne smrti.

Po neuradnih informacijah portala Index je mati ubila svojo mladoletno hčer. Jutarnji list poroča, da je bila hči stara 17 let.

Na kraju dogodka poteka kriminalistična preiskava, s pomočjo katere bodo ugotovili vse okoliščine tega primera, je sporočila policija. Po končani preiskavi bodo obe trupli prepeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?

Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno  ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.

slovenska policija, policija, policijsko vozilo, avtomobil
Novice Slovenska Istra: med vožnjo skozi naselje se je zagozdil tuji avtobus
policija, slovenska policija
Novice Policija preklicala iskanje mladoletnika iz Kovorja
Policija, slovenska policija, policijski avto
Novice Drama v Solkanu: policisti lovili nevarnega voznika
