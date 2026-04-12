Nedelja, 12. 4. 2026, 11.32

26 minut

Tim Jevšnik do zgododvinske prve posamične uvrstitve na stopničke za Slovenijo

Tim Jevšnik | Tim Jevšnik je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Puebli v Mehiki osvojil tretje mesto v kategoriji moški sestavljeni lok. | Foto osebni arhiv

Tim Jevšnik je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Puebli v Mehiki osvojil tretje mesto v kategoriji moški sestavljeni lok.

Slovenski lokostrelec Tim Jevšnik je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Puebli v Mehiki osvojil tretje mesto v kategoriji moški sestavljeni lok. Dvaindvajsetletnik iz Polzele je osvojil prvo posamično uvrstitev na stopničke za Slovenijo na tekmi svetovnega pokala v lokostrelstvu, so sporočili iz Lokostrelske zveze Slovenije.

Slovenski lokostrelec se je v odločilnem delu turnirja na finalnem prizorišču v Puebli v Mehiki v polfinalu pomeril s kasnejšim zmagovalcem Mathiasom Fullertonom iz Danske, dvoboj je s 147:141 dobil Danec.

Jevšnik se je nato odlično odrezal v dvoboju za tretje mesto. Njegov tekmec je bil Američan Stephan Hansen, ki ga je Slovenec premagal v tesnem dvoboju s 145:144.

Posamično sta se poleg Polzelana od Slovencev najvišje uvrstila še tekmovalca ukrivljenega loka. Samo Vrbec je osvojil 21. mesto, Žiga Ravnikar je bil 26. Matija Aljaž Brenk je končal na 49. mestu, Žana Pintarič na 51., Staš Modic na 53., Urška Čavič na 56., Oskar Zavasnik pa na 61. mestu.

Člani slovenske odprave so navdušili tudi ekipno. Moška ekipa ukrivljenega loka (Žiga Ravnikar, Samo Vrbec, Oskar Zavasnik) se je uspešno prebila čez dvoboj osmine finala, v četrtfinalu pa so Slovenci izgubili proti ekipi Turčije in tekmovanje sklenili na visokem šestem mestu.

Žana Pintarič in Samo Vrbec sta nastopila tudi na turnirju mešanih dvojic ukrivljeni lok. Šele v četrtfinalu sta izgubila proti mešani ekipi Kolumbije in končala na sedmem mestu. Moška ekipa sestavljenega loka (Matija Aljaž Brenk, Tim Jevšnik, Staš Modic) se je uvrstila na deveto mesto.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.