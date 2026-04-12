Avstralska najstniška senzacija Gout Gout je v Sydneyju poskrbela za zgodovinsko omembo. Sin priseljencev iz Južnega Sudana je na atletskem državnem prvenstvu Avstralije pretekel 200 metrov v 19,67 sekunde, osvojil naslov državnega prvaka in postal najhitrejši Avstralec na tej razdalji, poroča agencija AFP.

V tesnem finalu je 20-sekundno mejo presegel tudi Aidan Murphy in končal na drugem mestu s časom 19,88.

Z dovoljenim vetrom v hrbet +1,7 metra na sekundo je 18-letnik podrl tudi svetovni rekord v konkurenci mladih tekačev do 20 let, ki ga je držal Američan Erriyon Knighton, in hkrati izboljšal svoj državni rekord 20,02, ki ga je postavil lani.

"To je popolnoma noro. Lahko bi rekli, da mi je padlo veliko breme z ramen, saj vem, da imam v telesu dovolj hitrosti za takšne čase," je dejal Gout.

Gout, sin južnosudanskih priseljencev, je zaradi svojega hitrega vzpona in tekaškega sloga pritegnil vse večjo svetovno pozornost, zaradi česar ga primerjajo z jamajškim velikanom Usainom Boltom. Uveljavlja se namreč kot eden najvznemirljivejših mladih talentov v sprintu.

Lani je Gout na državnem prvenstvu v ugodnem vetru dosegel čas 19,84 sekunde, vendar ta čas zaradi razmer ni bil priznan kot avstralski rekord. V nedeljo je bila hitrost vetra v okviru predpisov.

