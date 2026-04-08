Anthony Davis spregovoril o usodni noči in menjavi z Luko Dončićem

Dobro leto po šokantni menjavi, ki je pretresla ligo NBA, je o usodni noči, ko so ga iz LA Lakersov v zameno za Luko Dončića poslali v Dallas, spregovoril tudi Anthony Davis. "Niti sanjalo se mi ni, da se to dogaja. Bil sem povsem v šoku. Obveščen sem bil deset minut pred objavo posla. Čutim, da sem si zaslužil več spoštovanja," je bil v podkastu z Draymondom Greenom iskren Davis.

Tako Luka Dončić kot Anthony Davis sta bila usodne noči 2. februarja lani popolnoma presenečena nad poslom, ki sta ga brez njune vednosti sklenila športna direktorja klubov LA Lakers in Dallas Mavericks Rob Pelinka in Nico Harrison. Oba sta bila prepričana, da sta v svojih klubih varna in spoštovana, vsaj dovolj spoštovana, da bi ju o takšnem tektonskem premiku lahko opozorili prej – a ju niso.

Usodni klic

Anthony Davis je opisal večer, ko je izvedel zanj povsem šokantno novico. "Ko sem dobil tisti usodni klic, se mi tudi sanjalo ni, da bi lahko bil zamenjan. Igrali smo v Charlottu, nato še v Filadelfiji, kjer sem si lažje nategnil trebušno mišico, zato sem izpustil tekmo v New Yorku in se vrnil v LA, da se pripravim na spopad s Clippersi. Lovili smo četrto mesto na lestvici. Tekmo s Knicksi sem spremljal doma po televiziji, po njej sem hotel še z ženo pogledati kakšen film," se je sprva mirnega večera spominjal Davis.

Nato mu je en telefonski klic življenje postavil na glavo. "Potem vidim, da me kliče Rob Pelinka. Ura je bila okoli 8.45 ali 9.00 v Los Angelesu, kar pomeni, da je bila v New Yorku 11.45 ali 12.00. Rekel sem si, da ga pokličem jutri. Potem mi pošlje sporočilo: 'AD, ko boš imel priložnost, se mi javi. Trener ti ima nekaj za povedati.' Pomislil sem, v redu, lahko bi šlo za menjavo, ravno sem govoril, da potrebujemo centra. Potem me je poskušal priklicati Rich (agent Rich Paul, op. p.), a me ni dobil. Poklical je mojo ženo in jo prosil, naj mu vrnem klic."

"Torej ga pokličem. Reče mi, naj grem ven iz sobe, ker bo verjetno postalo glasno. Grem dol, kjer je moj kuhar. Jaz pa rečem, kaj je narobe, Rich pa pove: 'AD, pravkar so te zamenjali v Dallas.' Jaz pa rečem: 'Stari, utihni.' Ampak z Richom sem se že prej pogovarjal o Luki Dončiću. Rekel sem, predstavljaj si mene z Luko, to bi bilo noro. Takrat nisem vedel, kaj bo počel LeBron James, ali bo še igral ali se bo upokojil. Nisem razmišljal o menjavi. Razmišljal sem samo o prihodnosti. Luka je bil Bronu še najbližje po velikosti, podajah in doseganju točk."

"Za koga me menjajo? Za Luko?"

"Čutim, da si zaslužim več spoštovanja. Šest let, osvojeno prvenstvo, pa niti klica ali sporočila nisem mogel dobiti, da bi mi povedali, o čem razmišljajo?" Foto: Reuters "Torej, ko je rekel Dallas, sem si rekel, pojdi k vragu. Za koga me menjajo? Za Luko? Rekel je, da, zamenjali so te za Luko," se je spomnil pogovora z agentom in priznal, da mu ni verjel. Nato ga je spet klical Pelinka, za njim pa še Nico Harrison. "Nico mi pove: 'Sem ti rekel, da te bom nekega dne prišel iskat. Želel sem te v ekipi.' Še vedno mislim, da je to šala. Rečem mu, da ga bom poklical nazaj." Nato je vrnil klic Pelinki, ki mu je pojasnil vse, a pravi, da ga je poslušal, ne pa tudi slišal. Davis je bil v šoku.

"Moj kuhar je tam. Povedal sem mu, da so me ravnokar poslali k Mavsem. Začne se smejati. Grem na Twitter, preverim Shamsa (novinarja EPSN Charanio, op. p.). Nič. Mislim si, da je vse skupaj šala, nato me kliče Joel Embiid. Ne oglasim se. Kliče drug igralec. Vrnem se na Shamsovo stran. Tam je. Najnovejša novica. Stekel sem gor in rekel ženi: 'Draga, pravkar so me zamenjali z Dallasom.' Zdaj mi je srce padlo v želodec. Razmišljam, kaj za vraga se je pravkar zgodilo?"

"To je tisto, česar ne morem preboleti"

Poklical je očeta, ki mu ni verjel, nato so se usuli klici. Počasi je spoznal, da ne gre za potegavščino, šok pa ni popuščal. "Resnično sem v šoku. Povem vsem, ki so bili z mano. Nihče mi ne verjame. Nisem imel pojma, da se to dogaja. Nisem mogel razumeti. Zakaj? Z Bronom sva igrala dobro. Vse se je gradilo okoli mene. Tudi Bron je to govoril. Čeprav nisem razumel, s poslovnega vidika vendarle razumem. Luka je Luka. Star je bil 25 ali 26 let. Jaz sem bil 31 ali 32. S tega vidika razumem. Ampak zakaj mi nihče ni ničesar rekel. Nihče ni rekel niti besede. To je tisto, česar ne morem preboleti. Čutim, da si zaslužim več spoštovanja. Šest let, osvojeno prvenstvo, pa niti klica ali sporočila nisem mogel dobiti, da bi mi rekli, o čem razmišljajo? Klic sem prejel deset minut pred uradno objavo menjave – torej so že vedeli. Na neki točki so se morali pogovarjati o menjavi mene za Luko, pa mene ta podatek ni nikoli dosegel. To je največja stvar, ki me je ves ta čas motila."

Davis je za Dallas zaradi poškodb odigral le 29 tekem, februarja letos, eno leto po šokantni noči, so ga Mavericksi poslali v Washington.

