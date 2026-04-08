Slovenski strokovnjak o ozadju terapije Luke Dončića v Španiji: kako varna sploh je?

Potem ko je v svetu košarke v zadnjih dneh zaokrožila novica (v ponedeljek smo o tem poročali tudi na Sportalu), da se Luka Dončić po poškodbi stegenske mišice zdravi v Španiji, kjer se je odločil za napredno metodo zdravljenja, je svoj pogled na to predstavil strokovnjak za športne poškodbe, travmatolog Marko Macura, dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Kot je pojasnil asist. Marko Macura, dr. med., iz UKC Ljubljana, je cilj tovrstnih specializiranih posegov – v Dončićevem primeru naj bi šlo za zdravljenje z matičnimi celicami – pospešiti celjenje poškodovane mišice z injekcijami.

Ob tem je odgovoril tudi na ključna vprašanja, ki se ob takšnih terapijah pojavljajo, in sicer ali je hitrejša regeneracija in s tem tudi hitrejša vrnitev na igrišče dejansko zagotovljena ter kako varne so tovrstne, še ne povsem raziskane metode zdravljenja. Njegovim odgovorom lahko prisluhnete v spodnjem videu.

Marko Macura je pojasnil, da je tovrstno zdravljenje namenjeno pospeševanju regeneracije po poškodbi.

"V Lukovem primeru govorimo o regeneraciji po akutni, torej sveži poškodbi. Učinki tega zdravljenja so bolje raziskani pri kroničnih težavah, medtem ko pri akutnih poškodbah težko z gotovostjo ocenimo, kako oz. v kolikšni meri bo to zdravljenje vplivalo na hitrost njegove vrnitve na igrišče. Pri akutni poškodbi se namreč že sami po sebi sprožijo popravljalni mehanizmi, in s tem dodatkom injekcij (imamo več bioloških metod za pospeševanje celjenja) želimo omogočiti čim boljše in čim hitrejše celjenje in s tem čim hitrejšo vrnitev na igrišče."

Matične celice

V primeru zdravljenja Luke Dončić bodo zdravniki najverjetneje uporabili matične celice, kar pomeni, da jih je treba najprej pridobiti iz drugega mesta na telesu.

"Najpogosteje jih pridobijo iz podkožnega maščevja, lahko tudi iz krvi iz vene ali kostnega mozga, običajno iz medenice. Pridobljeni material — kri, maščobno tkivo ali kostni mozeg — je treba posebej obdelati, da pridobimo koncentrat matičnih celic, ki ga nato vbrizgamo na poškodovano mesto. To se običajno izvaja pod nadzorom ultrazvoka, s katerim natančno določimo mesto poškodbe in vbrizgamo celice neposredno v prizadeto tkivo."

Napreden pristop, ki škodil zagotovo ne bo

Macura pravi, da sama metoda zagotovo učinkuje, da je brazgotina manjša in da je regeneracija boljša, ne vemo pa, ali to tudi v resnici pomeni, da se bo Dončić iz tega razloga tudi hitreje vrnil na igrišče. "Tega ne moremo zanesljivo napovedati. Dejstvo pa je, da gre za enega najbolj naprednih pristopov, ki jih imamo na voljo, in da takšno zdravljenje ne bo škodilo," sklene dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

