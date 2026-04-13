Slovenski biatlon v novo olimpijsko obdobje vstopa z okrepljeno strokovno ekipo. Vlogo glavnega trenerja slovenske biatlonske reprezentance prevzema Armin Auchentaller, izkušeni italijanski strokovnjak iz Antholza-Anterselve, enega najprepoznavnejših biatlonskih središč na svetu. Ob njem bo kot pomočnik pomembno vlogo prevzel tudi Rok Tršan, skupaj bosta usmerjala strokovno delo slovenskih biatlonskih reprezentanc in skrbela za njihov nadaljnji razvoj.

Auchentaller je trener z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in dolgoletnim delom na najvišji ravni svetovnega biatlona. V ameriškem programu je deloval v dveh obdobjih – po prvem delu sodelovanja z reprezentanco ZDA je med letoma 2014 in 2018 vodil švicarsko žensko reprezentanco, nato pa se vrnil v ZDA, kjer je najprej prevzel žensko ekipo, od leta 2022 pa kot glavni trener vodil celoten ameriški biatlonski program. Po koncu sezone 2025/26 je po skupno 13 letih sklenil svojo pot na čelu ameriške reprezentance. V zadnjih letih je Auchentaller s svojim delom pomembno zaznamoval razvoj ameriške ekipe. Dosežki Campbella Wrighta in prva štafetna medalja za svetovni pokal potrjujejo, da gre za trenerja z izrazitim tehničnim znanjem, jasnim občutkom za razvoj tekmovalcev in sposobnostjo gradnje povezane ter ambiciozne ekipe.

Vodstvo panoge biatlon je pri Arminu Auchentallerju prepoznalo strokovnost, bogate mednarodne izkušnje in zelo jasen pogled na sodobni biatlon. Prepričali so jih tudi njegova mirnost, energija ter razumevanje tako vrhunskega tekmovalnega procesa kot dolgoročnega razvoja reprezentančnega sistema in sodelovanja s klubi. Pomemben del te zgodbe bo tudi Rok Tršan, ki okolje dobro pozna in bo s svojim znanjem pomembno prispeval k delu strokovne ekipe. Skupaj bosta slovenski reprezentanci prinesla novo kakovost in dodatno stabilnost. To je pomemben korak za slovenski biatlon, ki želi tudi v prihodnje ostati konkurenčen na najvišji mednarodni ravni.

Vodja panoge biatlon Tomas Globočnik je ob imenovanju povedal: "Po vseh pogovorih in srečanjih z njim ter še nekaterimi drugimi trenerji smo ocenili, da je Armin prava odločitev za našo reprezentanco. Pozanimali smo se o njegovi trenerski preteklosti, uspehih in predvsem izkušnjah. Naša želja je, da povežemo celoten reprezentančni sistem, tudi v povezavi s klubi, da vzpostavimo jasno rdečo nit dela, in prav na tem področju ima Armin veliko dragocenih izkušenj iz Združenih držav Amerike. Prvi pogovori in prvi vtisi so zelo dobri, zato si želimo uspešnega sodelovanja z drugimi trenerji, predvsem pa s tekmovalci."

Auchentaller pa je ob začetku sodelovanja s slovenskim biatlonom dejal: "Na koncu je šlo preprosto za notranji občutek. Slovenija je zelo blizu mojemu domu, o ekipi pa sem slišal veliko dobrega. Glede te odločitve imam zelo pozitiven občutek. Vem, da zapuščam dobro ekipo, po drugi strani pa spoznavam novo, zelo močno ekipo in veselim se sodelovanja z vsemi – s trenerji, klubi in preostalimi ekipami. Trenutno se počutim zelo dobrodošlega. Zdi se mi, da so si tukaj vsi zelo blizu, kot ena družina."

