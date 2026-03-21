Sobota, 21. 3. 2026, 20.39
6 ur, 30 minut
Druga liga, 20. krog
Grosupeljčani izkoristili spodrsljaj Nafte in skočili na vrh
Nogometaši Nafte so v 2. slovenski ligi v 20. krogu v gosteh pri Gorici igrali 1:1, kar so izkoristili Grosupeljčani. Ti so namreč slavili v Velenju s 3:2 in prevzeli vodstvo na lestvici.
Doslej vodilna Nafta je gostovala pri zadnjeuvrščeni Gorici, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca, potem ko je za domače zadel Nura Salisu v 75., za goste pa Luka Poredoš v 77. minuti.
Spodrsljaj Lendavčanov je izkoristilo po novem vodilno Brinje Grosuplje, ki je po preobratu zmagalo v Velenju. Rudar je vodil z 1:0 in 2:1 do 64. minute, potem pa je Nikola Jovićević najprej izid izenačil, Lazar Ikač pa je zadel za zmago v 88. minuti.
Jesenice in Tabor sta se razšla z 2:2, potem ko se je predzadnja ekipa lige vrnila po sežanskem vodstvu z 2:0, oba gola za Gorenjce je prispeval Roko Mavra.
Dravinja je z 1:0 ugnala Bilje, Krško Posavje in Bistrica pa sta se razšla z 2:2.
V petek je Triglav v gosteh premagal Slovan z 2:1, Ilirija in Jadran sta se razšla z 2:2, Krka in Beltinci pa z 0:0.
Druga liga, 20. krog:
Petek, 20. marec:
Sobota, 21. marec:
Lestvica:
Najboljši strelci:
14 – Maroša (Nafta), Vinogradac (Triglav)
13 – Bajraj (Beltinci)
9 – Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
8 – Brkić (Triglav)
7 – Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci)
...