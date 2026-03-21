Grosupeljčani izkoristili spodrsljaj Nafte in skočili na vrh

Nogometaši Nafte so v 2. slovenski ligi v 20. krogu v gosteh pri Gorici igrali 1:1, kar so izkoristili Grosupeljčani. Ti so namreč slavili v Velenju s 3:2 in prevzeli vodstvo na lestvici.

Doslej vodilna Nafta je gostovala pri zadnjeuvrščeni Gorici, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca, potem ko je za domače zadel Nura Salisu v 75., za goste pa Luka Poredoš v 77. minuti.

Spodrsljaj Lendavčanov je izkoristilo po novem vodilno Brinje Grosuplje, ki je po preobratu zmagalo v Velenju. Rudar je vodil z 1:0 in 2:1 do 64. minute, potem pa je Nikola Jovićević najprej izid izenačil, Lazar Ikač pa je zadel za zmago v 88. minuti.

Jesenice in Tabor sta se razšla z 2:2, potem ko se je predzadnja ekipa lige vrnila po sežanskem vodstvu z 2:0, oba gola za Gorenjce je prispeval Roko Mavra.

Dravinja je z 1:0 ugnala Bilje, Krško Posavje in Bistrica pa sta se razšla z 2:2.

V petek je Triglav v gosteh premagal Slovan z 2:1, Ilirija in Jadran sta se razšla z 2:2, Krka in Beltinci pa z 0:0.

