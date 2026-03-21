Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
21. 3. 2026,
20.39

Osveženo pred

6 ur, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek
Sobota, 21. 3. 2026, 20.39

6 ur, 30 minut

Druga liga, 20. krog

Grosupeljčani izkoristili spodrsljaj Nafte in skočili na vrh

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Brinje Grosuplje Olimpija | Brinje Grosuplje se je povzpelo na vrh. | Foto Aleš Fevžer

Brinje Grosuplje se je povzpelo na vrh.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Nafte so v 2. slovenski ligi v 20. krogu v gosteh pri Gorici igrali 1:1, kar so izkoristili Grosupeljčani. Ti so namreč slavili v Velenju s 3:2 in prevzeli vodstvo na lestvici.

NK Bravo
Doslej vodilna Nafta je gostovala pri zadnjeuvrščeni Gorici, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca, potem ko je za domače zadel Nura Salisu v 75., za goste pa Luka Poredoš v 77. minuti.

Spodrsljaj Lendavčanov je izkoristilo po novem vodilno Brinje Grosuplje, ki je po preobratu zmagalo v Velenju. Rudar je vodil z 1:0 in 2:1 do 64. minute, potem pa je Nikola Jovićević najprej izid izenačil, Lazar Ikač pa je zadel za zmago v 88. minuti.

Jesenice in Tabor sta se razšla z 2:2, potem ko se je predzadnja ekipa lige vrnila po sežanskem vodstvu z 2:0, oba gola za Gorenjce je prispeval Roko Mavra.

Dravinja je z 1:0 ugnala Bilje, Krško Posavje in Bistrica pa sta se razšla z 2:2.

V petek je Triglav v gosteh premagal Slovan z 2:1, Ilirija in Jadran sta se razšla z 2:2, Krka in Beltinci pa z 0:0.

Druga liga, 20. krog:

Petek, 20. marec:

Sobota, 21. marec:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14  Maroša (Nafta), Vinogradac (Triglav)
13  Bajraj (Beltinci)
– Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
8 – Brkić (Triglav)
– Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci)
...

NK Tabor Sežana NK Triglav NK Ilirija NK Slovan NK Krka NK Brinje Grosuplje ND Gorica NK Nafta Lendava Druga liga
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.