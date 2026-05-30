Madžarski premier prispel na srečanje v Bruselj, tam ga je pričakal nepričakovani gost

Novega madžarskega premierja Petra Magyara, ki se te dni mudi na obisku v Bruslju, kjer se je srečal tudi s svojim belgijskim kolegom Bartom De Weverjem, je na srečanju presenetil nepričakovani gost. Medtem ko sta politika razpravljala o perečih političnih temah, je vso pozornost fotografov ukradel maček Maximus.

Ob obisku novega madžarskega premierja Petra Madyara v Bruslju in pomembnih temah, ki sta jih odprla skupaj z belgijskim sogovornikom Bartom De Weverjem, je pozornost vseh prisotnih ukradel nepričakovani gost. Gre za mačka Maximusa Textorisa Pulcherja, ki je že nekaj časa nepogrešljiv del belgijske politične scene in je bil lani avgusta razglašen za uradnega prebivalca pisarne belgijskega premierja na ulici Rue de la Loi 16 v središču Bruslja.

Njegovo polno ime je nekakšen veličastni naziv, ki se je rodil iz ljubezni belgijskega premierja do latinske in rimske zgodovine, v ohlapnem prevodu pa se lahko prevede kot: "De Weverjev lepi Maximus."

Zvezdnik družbenih omrežij, ki ne lovi miši

Maček Maximus, varovanec predsednika belgijske vlade De Weverja, je sčasoma postal prava senzacija družbenih omrežij. Mačkon ima tudi svoj Instagram profil, na katerem mu sledi že več kot 218 tisoč sledilcev. Kot je razvidno iz ogleda profila in po poročanju nekaterih tujih medijev, se nove objave pojavljajo skoraj vsakodnevno in med drugim njihovi opisi vsebujejo šaljive politične komentarje. Belgijski premier je že pojasnil, da je Maximusa posvojil iz zavetišča za živali.

"V svoji pisarni imam mačka. Je sive barve in ne lovi miši, ampak ga imam rad," je med drugim o svojem kosmatem varovancu dejal belgijski premier De Wever.