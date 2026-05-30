Obsedenost: kaj, če bi me imela rada?

Obsedenost je izjemno učinkovita grozljivka o vsem, kar lahko gre narobe v razmerjih, in eden najboljših izdelkov tega žanra letos. Film je tako dober predvsem zaradi realističnega prikaza serije napačnih odločitev, ki jih ljudje tako radi sprejemamo, še posebej, ko je posredi ljubezen.

Glavni junak filma je Bear, mlad falirani študent, ki dela v trgovini z glasbenimi inštrumenti. Bear je že leta zaljubljen v sodelavko Nikki, a nikakor ne zbere poguma, da bi ji to zaupal. Ker, kaj pa, če ga zavrne? Kako bi to vplivalo na njuno prijateljstvo? Njegov najboljši prijatelj Ian ga spodbuja, naj se postavi zase, a po drugi strani se zdi, da tudi on ni pretirano navdušen nad tem, da bi njihova klika, ki vključuje še sodelavko Sarah, zapadla v težave ob razmerjih.

Uresničena želja

Ko Bear morda končno vseeno zbere nekaj poguma, da bi se ji končno zaupal, še skoči v trgovino z ezoterično robo, da bi kot pozornost Nikki kupil verižico s kristalom, saj mu je zaupala, da je ravno izgubila svojo. Ker ne najde nobene primerne, kupi nekakšno palčko za izpolnjevanje želja, ki je na voljo v omejeni ediciji. Ves večer se trudi, da bi ji prišel blizu in se odprl, a ga vedno nekaj zamoti, in ko ga Nikki dejansko postavi pred dejstvo, zamrzne in obtiči v svojem avtu. Takrat se spomni na to željo, zlomi paličico in si zaželi, da bi ga Nikki "ljubila bolj kot karkoli na tem svetu."

Nežna mlada ljubezen Foto: Karantanija Cinemas

Seveda se želja uresniči in Nikki je takoj nazaj pri avtomobilu in v njegovem življenju in sploh več ne gre proč, kmalu postaja vse bolj nepredvidljiva, vse bolj čudaška, vse bolj srhljiva in že ga iz kota sobe opazuje, kako spi, in že prelepi vhodna vrata, da ne bi mogel od doma, in že pripravlja svetinjo za njegovo poginulo mačko in pravzaprav, stvari z mrtvo mačko se še stopnjujejo, a tukaj ni prostora za take debate.

Najhujši možni razpleti

Bearu je jasno, kaj se je zgodilo, zaveda se, da Nikki globoko v sebi do njega ne goji romantičnih čustev in da je tudi to, kar dobiva, vse bolj podobno vse bolj nevarni obsesiji in čustvenemu izsiljevanju in da drsi v izredno psihično in fizično nevarnost. Ampak … ampak zdaj ima Nikki in to je vse, kar si je želel že od srednje šole.

Ko čakaš, kako se bodo stvari obrnile na slabše. Foto: Karantanija Cinemas

Zgodba se odvrti v najslabše možne smeri, pogosto predvsem v podrobnostih precej hujše, kot so si jih zmožni predstavljati tudi gledalci, ki so si z grozljivkami "domači", a to ni glavni adut filma. Obsedenost je trenutno eden najbolj gledanih filmov tako pri nas kot po svetu, ker naslavlja ključne teme romantičnih razmerij skozi prizmo grozljivke in to brez kakršnegakoli pridiganja.

Kako postati sigma?

Noben problem ni v Bearu videti simbola sodobnega šibkega, "beta" moškega tipa, ki je idealna ciljna skupina vplivnežev moškosfere, da mu (prek plačljivih tečajev) razložijo, kako so ženske vsega krive in kako si mora s strogim telovadnim in prehranskim režimom vzgojiti mišice ter s topimi predmeti preoblikovati obraz, da bo ne zgolj "alfa", temveč "sigma".

Vejica vrbe za eno željo Foto: Karantanija Cinemas

Ampak seveda je Bear povsem sam kriv in gledalcem je to jasno. To nam je jasno, ker je vsakdo kdaj bil v neenakopravnem razmerju ali pa je imel priložnost kakšnega spremljati od blizu. In to seveda ne velja zgolj za romance, temveč tudi za prijateljstva in družinska razmerja, pri katerih so takšni odnosi še posebej toksični.

Tako je toliko bolj fascinantno gledati ta film, kjer se ta tip razmerja obrne na glavo in se obsedenost ter potreba po bližini samo še stopnjujeta – vse do groze in gravža. In nato se zaključi z enim najbolj markantnih koncev v zadnjih letih, ki daje kopico odličnih iztočnic za pogovore, če smo si film ogledali na zmenku.

Ko prideš domov in vidiš, da je oseba, ki te ljubi, pripravila nekaj čudovitega, ker te je več ur pogrešala. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Obsedenost vredna ogleda?

Če imate radi grozljivke, je, kot omenjeno na začetku, to ena boljših letos. Scenarij je dobro napisan, mlada igralska zasedba je odlična in za nameček nekoliko predolgi kadri vlivajo dodano nelagodje v vsako situacijo. Tako, da bi film znali ceniti tudi vsi ostali, ki imajo radi dobre filme. In seveda vsi, ki si ga izberejo za zmenek.

Se spomnite pogleda iz prve fotografije? To je nekaj ur kasneje. Foto: Karantanija Cinemas

Obsedenost (Obsession)

Režija: Curry Baker

Igrajo: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Žanr: Grozljivka

