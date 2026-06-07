Skupina Klon odločno proti umetni inteligenci: Človeški faktor mora ostati na prvem mestu

Celjski rockerji, ki slišijo na ime Klon, predstavljajo svoj novi, tretji album z naslovom Daleč stran, ob tej priložnosti pa so pripravili tudi posebno koncertno premiero v domačem Špitalu v Celju. Člani skupine Klon zase pravijo, da so po dobrih šestih letih na sceni bolj samozavestni kot kadarkoli prej. Če sta bila njihova prva dva albuma (Klon 1 in Odklon) še iskanje pravega izraza, pa je tretji album izdelek, na katerem so si v celoti dovolili biti to, kar so: glasbeno bazira na udarnih kitarskih riffih in angažiranih besedilih, vsebinsko pa izhaja iz njih samih in sveta, ki jih obkroža. Brez kompromisov in brez prilagajanj, dodajajo v zasedbi. Kaj vse so še povedali v rubriki Hitrih 5, si preberite v spodnjem članku.

Nedavno ste občinstvu predstavili svoj novi, tretji album. Kakšno glasbo lahko najdemo na njem in kakšnih tematik se dotikate?

Če smo na prvem in drugem albumu črpali in izčrpali ideje obdobij, ko smo delovali v različnih glasbenih projektih, je ta album res samo naš. Glasba je še vedno energičen rock z družbeno kritičnimi besedili. Tokrat smo ponovno snemali v pravem studiu (drugi album Odklon je bil zaradi korone posnet v domačem, Klon 1 pa v studiu RSL). Na albumu imamo tudi goste. Vanesa Šibler iz benda Old bridge cartel z Gregorjem odpoje Daleč stran, pevski zbor Poptastic pod vodstvom Sandre Feketij pa skladbo Zmage in Porazi.

Ob izidu albuma ste v začetku junija pripravili tudi koncert. Kaj ste od njega pričakovali in kaj ste ponudili svojim poslušalcem?

Koncert je bil odlična priložnost, da predstavimo nove skladbe in nekatere starejše tudi predrugačimo. Tokrat so bili v živo z nami na odru že zgoraj omenjene gostje nežnejšega spola, na klaviaturah Davor Klarič iz zasedbe Mi2 in Elevators ter kitarist Rok Lajlar, ki se nam je pridružil na akustični kitari.

Skupina KLON Foto: Robi Valenti

Z izdanim singlom Filozofi ste se obregnili tudi ob tiste, ki neprestano pametujejo o vsem – torej ob vse vseznalce, pametnjakoviče, gostilniške komentatorje in spletne anonimneže. Zakaj in kaj jim želite sporočiti?

V bistvu je to tudi kritika nas samih, saj se prevečkrat zalotimo, da pametujemo do onemoglosti. Ljudje; ustavimo se in zadihajmo. Less talk, more rock.

Pri novem videospotu singla ste si pomagali tudi z uporabo umetne inteligence. Kako gledate na njeno uporabo v glasbi in pri ustvarjanju videozgodb?

Smo radovedni in nas zanimajo nove tehnologije. V glasbi AI nismo uporabili. Pri videospotu pa je šlo za en eksperiment, kako bi bil videti animiran video, če bi ga ustvarili z AI. Da, izbrali smo bližnjico, mimo animatorjev, predvsem iz radovednosti in tudi zaradi omejenega budgeta. Treba je poudariti, da to ni tipičen AI slop! Glavni lik, zgodba, teksti so bili izrisani in zamišljeni z naše strani in je na koncu procentualno 50/50 človeškega in AI dela.

Poleg tega je ta videospot nasprotje videospota za naš prejšnji singel 'Kdo!', kjer smo uporabili amaterske videoposnetke pravih ljudi iz 60ih in 70ih let prejšnjega stoletja. V bistvu smo malo dregnili v osir in upam, da tudi malce pripomogli k temu, da bo človeški faktor še vedno na prvem mestu!

Sami pravite, da imate še veliko povedati. Kaj je tisto, čemur boste dajali največ pozornosti v prihodnosti in česa si želite na svoji glasbeni poti? "Ostajamo to, kar smo. Opazujemo in pretvarjamo zgodbe v besedila in glasbo. Želimo si več koncertov. Šibamo dalje. Klon is the way!" Foto: Rok Šuster

Menite, da lahko ta na ustvarjalnem področju na dolgi rok pusti večjo pestrost?

AI je strašljiv. V glasbi ga ne bomo nikoli uporabljali. Kvantitativno ti pripomore k ustvarjanju vsebin, ampak vse slej kot prej postane generično in izgublja kvaliteto. Človeški faktor mora ostati na prvem mestu.

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