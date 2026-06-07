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Avtor:
Siol.net

Nedelja,
7. 6. 2026,
14.47

Osveženo pred

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Nedelja, 7. 6. 2026, 14.47

1 ura, 1 minuta

Prvi na pomoč priskočijo ljudje, rojeni v teh znakih

Avtor:
Siol.net

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
objem | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekaterim ljudem ni treba dvakrat reči, če potrebujete pomoč. Ne pomagajo, ker bi si želeli pohval ali povratnih uslug, temveč zato, ker jim je to prirojeno. Še posebej za tri znake horoskopa velja, da se nanje lahko vedno zanesete.

Rak

Raki pomagajo, ker jih resnično moti, če je komu neprijetno. Ko začutijo, da je nekdo v težavah, se ne morejo obrniti stran. Njihova pomoč ni tiha, ves čas bodo preverjali, kako ste, ali kaj potrebujete, ali bi se želeli pogovarjati in ali potrebujete družbo, dokler se ne pomirite. Ne prenesejo misli, da bi bil v težkih trenutkih kdo sam.

Ribi

Ribe pomagajo, ker so izjemno sočutne. Občutke drugih prepoznajo, tudi če jih ti ljudje skrivajo, in znajo pomagati na način, ki ni hladen, ampak poln razumevanja. Nikogar ne obsojajo, zato se ljudje ob njih lažje odprejo in priznajo, da jim je težko. Njihova pomoč ni spektakel, ampak iskrena želja, da bi se ljudje okoli njih počutili bolje.

Devica

Device so predvsem praktične. Morda ne izžarevajo topline, a bodo vedno storile vse, kar je treba. Če imate težavo, vas bodo vprašale, kaj konkretno potrebujete, naredile načrt, vam pomagale pri organizaciji, pa tudi prevzele del obveznosti. Pomagajo tako, da ponudijo rešitev, ne le tolažbe, ker si iskreno želijo urediti vsako zagato.

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