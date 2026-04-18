Sobota,
18. 4. 2026,
4.00

Sobota, 18. 4. 2026, 4.00

Zemljo krast: s takimi ljudmi hodi vaš otrok v šolo

Zemljo krast | Foto Lilit

Zemljo krast je otroška igra. Ta ima resda tudi politične konotacije, ki pa jih otroci običajno ne zaznajo. A kot kaže nauk pravljice Cesarjeva nova oblačila, so otroci s svojo nedolžnostjo tista strašna sila, ki odrasle opozori na ignorirane težave. To je iztočnica odlične nove komedije Zemljo krast.

Nada in Zal sta na poti k Ireni in Gregorju. Para se poznata zgolj na videz, saj sta njuna prvošolčka prijatelja, a tega dne se je na igrišču nekaj zgodilo in Irena je menila, da se morajo o tem pogovoriti. Film spremlja priprave obeh parov na srečanje, pri čemer prvi par ugiba, kaj se je sploh zgodilo, drugi pa si izmenjuje govorice o prvem paru, ki sta jih slišala na igrišču.

Zgodba gledalca posrka skozi premišljeno tempiranje z ležerno gradnjo napetosti do prvega preobrata, ko izvemo vzrok za srečanje. Sledi burna debata o "incidentu" med otroki, ki ga v recenziji raje ne bom razkril, ker je izredno šokanten – v tem, kako banalen je in posledično histerično smešen.

Marsikdo se bo v filmu prepoznal

Scenarij Ize Strehar uspešno nadgrajuje humor in preobrate, ob tem pa ves čas ostaja na ravni povsem prepričljivih dialogov, tako da se večino filma počutimo, kot da gledamo pogovore, pri katerih smo že sodelovali. Kljub pogosto trivialnim temam pogovora ti niti za trenutek ne postanejo dolgočasni, saj režiser Žiga Virc odlično izkoristi kamero in montažo pri gradnji napetosti in vzdušja.

Veliko je tudi na igralski zasedbi, kjer se pričakovano izkažejo Suzana Krevh, Lara Maria Vouk in Andraž Jug, ki so z Vircem in Strehar sodelovali že pri seriji Poklicani, odličen pa je tudi Tines Špik, ki bo večini znan iz neodvisne spletne serije Renato. Ustvarijo namreč dovolj prepričljive in doživete like, da se bo marsikateri mladi starš hitro našel v njih oziroma jih bo prepoznal kot ljudi, s katerimi je prišel v stik prek svojih otrok.

Odrasli si prijatelje izbiramo sami

In to je tudi glavni čar tega filma. Odrasli si večino prijateljev in znancev izberemo sami, ampak ko se znajdemo v vlogi starša, smo nenadoma "prisiljeni" v druženje s starši otrok, ki so všeč našemu. Te interakcije so lahko fascinantne in kot s scenarijem dokaže Iza Strehar, so odličen material tako za komedijo kot za dramo, za gradnjo napetosti in vzbujanje nelagodja. In so odlična odskočna deska za povsem resne razprave o stanju družbe.

Film izstopa še po eni plati. Gre namreč za film z izjemno nizkim proračunom, ki sta ga Virc in Strehar kot avtorja in producenta posnela med pripravami na snemanje večjih projektov. Kot sta izpostavila v intervjujih, to nikakor ni recept za filmsko produkcijo, vendar pa ponovno dokazuje, kako kreativna in izkušena sta.

Ali je film Zemljo krast vreden ogleda?

Film je primeren za vse vrste gledalcev in ima potencial, da postane kino uspešnica, vsekakor pa bo najbolj navdušil mlade starše. Ne le da obdeluje teme, ki so jim blizu, in prikazuje situacije, v kakršnih so se že večkrat znašli, odlikuje ga še ena izstopajoča lastnost, ki jo bodo mladi starši še posebej cenili: film namreč traja zgolj 70 minut, tako da je čisto dovolj, če dobijo varuško že za samo dve uri.

Zemljo krast
Ocena filma 4 | Foto: Režija: Žiga Virc
Igrajo: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tines Špik
Žanr: Komična drama
Dolžina: 70 minut

