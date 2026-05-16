Mortal Kombat II je mestoma zabaven film, ki pa se žal izgubi, ko absurdno zgodbo in koreografije pretepov jemlje povsem preresno. Kljub temu oboževalci igre najbrž ne bodo razočarani.

Mortal Kombat je namreč v osnovi videoigra, in to taka videoigra, pri kateri imamo na vsaki strani zaslona en lik, nato pa se ta lika spopadeta do smrti. Igramo lahko proti soigralcu ali računalniku. Za zmago moramo klikniti pravo zaporedje tipk na kontrolerju, in to dovolj hitro. Mortal Kombat že od 1992 ponuja obilo zabave za družabno igranje, sprva v arkadah, nato na konzolah in računalnikih.

Turnir do smrti

Bistvo igre so različni liki, ki imajo vsak svojo podobo in kombinacijo smrtonosnih udarcev, s katerimi pokončajo nasprotnika. Ta konec je pogosto izjemno krvav, kar je bila ena od osrednjih prednosti Mortal Kombata pred konkurenti, kot je Street Fighter (ki prav tako letos dobi film). In ker so ustvarjalci igre že imeli raznolike junake, so pretepanju dodali kompleksno zgodbo, ki ji sledi tudi ta film.

Pri prvi arkadni igri je bila ta zgodba omejena na stavke pri predstavitvi likov ali besedilo, ki se je predvajalo v ozadju, ko nihče ni igral arkadnega avtomata. Skozi več kot tri desetletja so avtorji igre pletli vse bolj zapleteno zgodbo o nadnaravnih kraljestvih, političnih zvezah in smrtonosnem turnirju, na katerem naj bi medsebojno obračunavali.

Kitana je ena najbolj priljubljenih junakinj serije in Adeline Rudolph jo odigra povsem solidno. Škoda, da scenaristi niso vložili toliko truda v razvoj lika. Foto: Blitz Film & Video Distribution

In tak turnir je tudi središče tega filma, saj smo v prvem filmu iz leta 2021 spremljali zgolj zbiranje junakov, njihove priprave in poskuse sabotaže zlobnežev. Mortal Kombat II tudi premakne fokus na dva nova glavna junaka, princeso Kitano, ki se bori z dvema kot britev ostrima pahljačama, in nekdanjega filmskega zvezdnika Johnnyja Cagea, medtem ko so Liu Kang, Sonya Blade, Jax in Kano potisnjeni nekoliko v ozadje, Scorpion in Sub-Zero pa se pojavita samo za en spopad.

Preveč montaže, premalo koreografije

Okvirna zgodba filma je povezana z duhovno in siceršnjo rastjo Johnnyja Cagea in Kitane, a bistvo filma so številni spopadi. Koreografije niso slabe, a kamera preveč skače naokrog in se zanaša na reze v montaži, da bi bili videti zares kinetično. Deloma spominjajo na poteze iz videoigre, a to jih ne naredi niti toliko zanimivih, kot bi bilo opazovanje prijatelja, kako igra igro, medtem ko čakamo v vrsti.

Hanzo Hasashi oziroma Scorpion je umrl v prvem filmu, ko se je maščeval Sub-Zeru. No, zdaj se vrneta za spopad v Podzemlju. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Posledično je skoraj dvourni film precej dolgočasen, trenutki humorja, za katere poskrbi predvsem Johnny Cage, pa so žal preveč redki in premalo naravno vključeni v zgodbo. Karl Urban kot Cage je soliden v tej vlogi, vendar se je igralec že tako dobro izkazal v drugih žanrskih izdelkih (Dredd, Zvezdne steze, The Boys), da tukaj ne prepriča. Preostali igralci so tako generični kot njihovi liki.

Komu je to namenjeno?

Pri filmih, kot je Mortal Kombat II, ni vedno povsem jasno, komu naj bi bili namenjeni. Seveda že sam naslov pritegne oboževalce videoigre, a pri tako nedodelani zgodbi in pustih likih si je težko zapomniti, kaj se v filmu zgodilo, že nekaj minut po odhodu iz dvorane, kaj šele, da bi se brez ponovnega ogleda lahko spomnili dogodkov iz prvega filma.

Vsak lik ima svoj morilski udarec in več kot eden med njimi vključuje streljanje ognjenih krogel. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Bistvo videoiger je zabava, kar dvojno velja za žanre, kot so pretepaške igre, ki so namenjene družabnemu igranju. Namesto da bi se Mortal Kombat II poskusil osredotočiti na ta vidik ali pa k vesoljsko-fantazijski zgodbi pristopiti z neko mero ironične distance, smo dobili film, ki vse to vzame povsem resno, obenem pa je na področju brutalnega nasilja videti preveč kot videoigra, pri koreografijah pa je svetlobna leta za presežki, kot je John Wick .

Ali je Mortal Kombat II vreden ogleda?

Pri filmskih adaptacijah literature se pogosto uporabi fraza "knjiga je bila boljša" in tudi tukaj ni nič drugače, saj ni nobenega dvoma, da je igranje igre boljše od ogleda tega filma. Da, seveda je neki čar videti, kako priljubljeni digitalni liki oživijo na platnu (sploh Baraka), a film je preveč generičen in dolgočasen, da bi zares pustil vtis.

Baraka je še en priljubljeni lik iz iger, ki bo razveselil gledalce – še toliko bolj, ker je način njegove vključitve res zabaven. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Mortal Kombat II

Režija: Simon McQuoid

Igrajo: Karl Urban, Adeline Rudolph, Martyn Ford, Jessica McNamee, Tati Gabrielle, Josh Lawson, Damon Herriman, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Lewis Tan, Tadanobu Asano

Žanr: ZF-pustolovščina

