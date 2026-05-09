Filma Ovce detektivke ne bi mogli opisati kot klasično kriminalko, temveč kot "puhasto" kriminalko, saj, kot razkrije že naslov, vlogo detektiva, ki preiskuje sumljivo smrt, prevzamejo ovce. Preminuli je namreč njihov pastir Jure, ki jim je vsak večer prebiral kriminalke, in tako čreda poskuša slediti pravilom žanra, da bi prišla skrivnosti do dna.

Koncept je prikupen in iztočnica za veliko smeha, izvedba pa vizualno na visoki ravni. Digitalno generirane ovčice so prepričljive, vsaj toliko kot skoraj prisiljeno prikupno angleško mestece, kamor je postavljeno dogajanje. Zgodba je v osnovi kakopak detektivka, pri kateri se ovce trudijo ne le razvozlati umor, temveč predvsem tudi njim nenavadno človeško vedenje. In ti ljudje se res vedejo čudaško, zato osumljencev ne manjka.

Kdo je ubil Jureta?

Tukaj so nerodni in nesposobni policist Tim, pa Juretova hči Rebecca, ki je podedovala bogastvo, lokalni mesar Štef, ki ima svoje načrte z ovcami, ravno tako kot drugi pastir v vasi, Karel, potem pa so tukaj še duhovnik Hrastar, lastnica hotela Beti in novinar Elija in tako naprej. Kot je razvidno iz imen, gre za sinhronizirani film, čeprav je (z izjemo digitalno animiranih ovac) igran.

Medtem ko so v nekaterih državah sinhronizirani vsi filmi, so v večini sinhronizirani zgolj filmi za otroke, ki še ne zmorejo brati podnapisov. Pri nas so se distributerji do zdaj z redkimi izjemami odločali sinhronizirati zgolj animirane filme, igrane pa predvsem, kadar so bili ti namenjeni res mladi publiki in so po možnosti vključevali še glasbene točke.

Glasna družabna omrežja, prazne kinodvorane

V zadnjih letih se to postopoma spreminja, deloma zaradi direktiv filmskih studijev in vse bolj mednarodnih distibuterjev, ki imajo v Sloveniji zgolj podružnico, vodijo pa jih iz tujine, deloma pa tudi zaradi upadanja bralnega razumevanja med mladimi, kar pomeni, da vse težje sledijo podnapisom. Film Ovce detektivke je uradno označen za starost osem let in več, in čeprav je zaradi kompleksnosti zgodbe in humorja primernejši za desetletnike, ki bi lahko sledili podnapisom, smo vseeno dobili sinhronizirano različico.

Na družbenih omrežjih je že več desetletij mogoče zaznati odkrito nenaklonjenost (če ne celo sovražnost) do sinhronizacije pri vseh filmih, vključno z animiranimi. Tako so distributerji nekaj časa v kino pošiljali obe različici risank, sinhronizirano in s podnapisi, a kmalu se je izkazalo, da so ti besni glasovi interneta omejeni na spletno komunikacijo. Povedano drugače, najbolj glasni so tisti, ki ne hodijo v kino.

Za slovenščino gre

So pa zato ustvarjalci sinhronizacije skozi desetletja izpilili svojo obrt in pri risankah že dolgo dobivamo povsem enakovredne izdelke, pri katerih prav nič ne pogrešamo glasov slavnih igralcev in pri muzikalih so tudi vokali običajno povsem na mestu. Ampak kot dokazujejo Ovce detektivke, se to na igrani film vseeno ne prenese.

Otroci bodo sicer najbrž lahko uživali v filmu, saj je poln akcije in humorja, a marsikateremu odraslemu gledalcu bo sinhronizacija dodobra pokvarila zabavo. Že tako traja, da se navadimo na to, da slavni igralci, kot je Hugh Jackman, govorijo z drugim glasom in v slovenščini in nekoliko drugače, kot se jim premikajo ustnice, tukaj pa smo soočeni še z izredno šibkim prevodom, ki vodi do nenaravnih dialogov in fraz, kot je trop ovac.

Čeprav je razumljiva distributerjeva želja, da privabi širšo publiko, in je treba pohvaliti njegov dodatni vložek v sinhronizacijo, pa rezultat nima nujno pozitivnega učinka. Ja, več ljudi bo lahko videlo ta dokaj zabaven film, vendar bi podnapisi spodbudili k boljšemu bralnemu razumevanju, medtem ko sinhronizacija s tako šibkim prevodom daje še dodatno slab zgled.

Ali je film Ovce detektivke vreden ogleda?

Film je zabaven in tudi detektivski del je narejen prikupno. Scenarist Craig Mazin je resda podpisan pod dramami, kot sta Černobil in The Last of Us , a je že večkrat dokazal, da obvlada tudi humor, režiser Minionov Kyle Balda pa seveda isto. Tako bo ogled brez dvoma razvedril vse v družini – če jih le ne bo zmotila sinhronizacija.

Ovce detektivke (The Sheep Detectives)

Režija: Kyle Balda

Režija sinhronizacije: Jernej Kuntner

Igrajo: Hugh Jackman/Matej Puc, Nicholas Braun/Miha Rodman, Nicholas Galitzine/Voranc Boh

Žanr: komična kriminalka

