Ko govorimo o brezčasnem francoskem slogu, večina najprej pomisli na balerinke, pletene košare in lahkotne obleke, ki jih je nekoč popularizirala Jane Birkin. Toda letošnje poletje se zdi, da modni navdušenci iščejo drugačen pristop k pariški eleganci.

Novo modno smer je nakazala igralka Lily Collins, ki je namesto klasičnih balerink izbrala jazz čevlje – model, ki združuje retroestetiko, udobje in prefinjenost. Z njimi je pritegnila pozornost na teniškem turnirju Roland Garros, kombinirala pa jih je s preprostim črno-belim stajlingom in svojo prepoznavno paž pričesko.

Lily Collins Foto: Profimedia

Sofisticirana alternativa klasičnim balerinkam

Modni poznavalci, med njimi tudi slavni reviji Vogue in Marie Claire, so čevlje že razglasili za "it" čevelj poletja. Po njihovem mnenju bo še posebej priljubljen med ljubitelji umetnosti in minimalističnega sloga, poveličujejo pa ga tudi zato, ker predstavlja bolj nepričakovano in nekoliko bolj sofisticirano alternativo klasičnim balerinkam.

Te sicer ostajajo večna klasika, a kot kaže, bodo jazz čevlji to poletje dobili svojih 15 minut slave. Poleg Lily so namreč navdušili tudi igralko Charlize Theron in modno novinarko Evo Chen.

Charlize je tako kot Lily posegla po beli različici, Eva pa se je za obisk modne revije znamke Loewe odločila za črn par.

Charlize Theron in Eva Chen Foto: Profimedia

V zadnjem času, ko moda vse bolj prisega na udobje in brezčasne kose, jazz čevlji predstavljajo zanimivo izbiro za vse, ki želijo svoji garderobi dodati pridih francoskega šarma.