Gospodarji vesolja je film, ki temelji na igračah in risankah iz osemdesetih. Na mišičnjakih s pretirano očitnimi imeni, med katerimi je seveda najbolj znan He-Man oziroma On-Moški, če si ga prevedemo. In zdaj smo dobili celovečerni igrani film, ki … ni povsem zgrešen, saj se porekla loti z nekaj ironične distance.

Glavnega junaka Adama spoznamo na zmenku, na katerem dekletu razlaga, od kod prihaja – iz čudežne dežele Eternie, kjer se je rodil kot princ, a se mu ni uspelo izkazati, nato je po uničujočem napadu zlobnega Skeletorja moral zbežati skozi portal na Zemljo. Dekle na to seveda odvrne, da ima zdaj nujne opravke, in odide. Še manj zaupanja v Adama ima njegova nadrejena v kadrovski službi, kjer je zaposlen, saj med delovnim časom obsesivno išče meč, s katerim bi se lahko vrnil v Eternio.

Poglejte napovednik:

Klasična fantazijska pustolovščina – a z mero ironije

Film nato še nekaj časa posveti konfliktu med Adamovim prepričanjem o Eternii, podkrepljenim z risbicami, ki jih je ustvaril v otroštvu, in resničnim življenjem, kjer je treba hoditi v službo, plačevati najemnino in je čudežni meč morda zgolj igrača. No, seveda ni in Adam se kmalu znajde v boju proti pošasti, nato pa ob pomoči prijateljice iz otroštva, zdaj bojevnice Teele, skoči v domišljijsko deželo.

Foto: Jučer

Zgodba nato sledi klasičnim vzorcem fantazijskih pustolovščin, bitki dobrega proti zlu in kar je še tega – in se tega dobro zaveda, saj večkrat izkoristi klišeje in druge vzorce za humoristične nastavke. Ti se pogosto navezujejo na izvirne risanke in to, kako neumne so videti s perspektive odraslega človeka, pri čemer film mnoga imena razloži tako, da jih je dal Adam kot desetletnik. Drugi elementi so pogosto razloženi kot inherentno logični, na primer to, da je Skeletor zloben – saj ima lobanjo za obraz, kakšen pa naj bo?

Foto: Jučer

Igrače prihajajo

Ko smo ravno pri Skeletorju, njega upodobi (oziroma mu pod masko bolj ali manj posodi glas) Jared Leto, nekdanji najstniški zvezdnik in oskarjevec, ki je v zadnjih letih potunkal kar precej filmov. No, tukaj se ga ne vidi, kar zadeva glas, pa svoje delo opravi več kot zadovoljivo. Odličen je tudi Nicholas Galitzine kot Adam/He-Man, saj je videti ravno prav okoren in negotov, da se uspešno preobrazi v junaka.

To je glavni čar tega filma: nenehno se zaveda, kako otročji in v samem bistvu neumen koncept ima, in mu sledi brez trohice negotovosti ali sramu. Še posebej je to jasno pri majhni vlogi Dolpha Lundgrena, ki je He-Mana upodobil v katastrofalnem filmu iz 1987. Povsem jasno je tudi celotni zasedbi, režiserju in tudi scenaristom, čeprav se pri zadnjih zdi, da so se prehitro ustavili. V rokah dvojca Phil Lord in Christopher Miller, ki sta posnela Lego film, 21 Jump Street in aktualni Projekt Zadnje upanje, bi ta film lahko bil še veliko bolj zabaven.

Foto: Jučer

Gospodarji vesolja nedvomno ne bo tako velika uspešnica, kot je bila Barbie, a najbrž bo vseeno dovolj, da prepriča proizvajalce igrač o investiranju v še več filmov. Kaj torej lahko pričakujemo? Za zdaj je znano, da sta v razvoju igrana filma o avtomobilčkih Hot Wheels in Matchbox, kjer lahko najbrž upamo na nekaj podobnega Hitrim in drznim, nekoliko bolj abstraktno je v pripravi film o Monopoliju, ki ga bo producirala Barbie osebno, Margot Robbie, še bolj bizarno pa razvijajo film o kartah Uno. To odpira številna vprašanja, predvsem kako in zakaj, pa tudi – kaj za vraga.

Ali je film Gospodarji vesolja vreden ogleda?

Če ste odraščali ob risankah in imate zdaj otroke ustrezne starosti, je obisk kina lahko zabavna izkušnja. Prav tako bodo s filmom zadovoljni ljubitelji ironičnih komedij in drugi, ki bi želeli lahkoten in zabaven film, morda pa ni najboljša izbira za zmenek.

Foto: Jučer

Gospodarji vesolja (Masters of the Universe)

Režija: Travis Knight

Igrajo: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Jared Leto, Kristen Wiig, Sam C. Wilson, Hafþór Júlíus Björnsson, Kojo Attah, Morena Baccarin

Žanr: fantazijska pustolovščina

Dolžina: 132 minut Travis KnightNicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Jared Leto, Kristen Wiig, Sam C. Wilson, Hafþór Júlíus Björnsson, Kojo Attah, Morena Baccarinfantazijska pustolovščina

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