Leapmotor Slovenija prejel priznanje za najboljšega evropskega uvoznika kitajskih električnih vozil

Podjetje P Automobil Import d.o.o., uradni uvoznik vozil Leapmotor v Sloveniji, je na mednarodnem srečanju znamke Leapmotor prejelo posebno priznanje za posebne dosežke kot najhitreje rastočega evropskega uvoznika kitajskih električnih vozil. Ob tem je tudi slovenski koncesionar Emil Frey Avtocenter prejel nagrado za najboljšega Leapmotor koncesionarja na evropskih trgih, kjer znamko zastopajo uvozniki. Priznanji sta bili podeljeni prejšnji teden na slavnostnem dogodku ob obisku proizvajalca v kitajskem Hongzhouju.

Nagradi je podelil Danilo Annese, vodja evropske regije za Leapmotor, kot priznanje za izjemno rast, dosežen tržni delež ter odlične prodajne rezultate na slovenskem trgu v zelo kratkem času. Leapmotor je na slovenskem trgu prisoten manj kot eno leto, v tem času pa je dosegel enega najuspešnejših rezultatov med evropskimi trgi in se uveljavil kot eden najhitreje rastočih trgov znamke v Evropi.

"To priznanje razumemo predvsem kot potrditev, da nas Leapmotor prepoznava kot zanesljivega in odličnega partnerja. Ta uspeh je rezultat sodelovanja, predanosti in skupnega dela ekipe ter partnerjev, ki soustvarjajo zgodbo Leapmotor v Sloveniji. Še posebej smo ponosni, da smo takšen rezultat dosegli v tako kratkem času," je ob prejemu nagrade dejal Peter Horvat, vodja znamke Leapmotor.

Foto: Leapmotor Uspeh znamke potrjujejo konkretni prodajni rezultati na slovenskem trgu. Leapmotor je v letih 2025 in 2026 postal najbolje prodajana kitajska znamka električnih vozil v Sloveniji, model Leapmotor T03 pa najbolje prodajan model med kitajskimi električnimi vozili v obeh letih. Modela Leapmotor B10 in Leapmotor C10 sta v letu 2026 postala najbolje prodajana modela v svojih segmentih.

Leapmotor Slovenija je ob tem tudi edina kitajska avtomobilska znamka v Sloveniji z javno dostopno online zalogo vozil ter prva kitajska znamka na slovenskem avtomobilskem trgu z lastnim AI ambasadorjem, s čimer dodatno utrjuje svojo digitalno in inovativno usmeritev.

Pomemben del tega uspeha predstavlja tudi podjetje Emil Frey Avtocenter, ki kot koncesionar prispeva kar 35 odstotkov celotne prodaje vozil Leapmotor v Sloveniji. Prav zaradi izjemnih rezultatov in kakovosti prodajnega pristopa je podjetje prejelo priznanje za najuspešnejšega Leapmotor koncesionarja na evropskih trgih, kjer znamko zastopajo uvozniki.

Foto: Leapmotor Ob prejemu nagrade je slovenska ekipa prejela tudi posebno priznanje vodstva skupine Emil Frey iz Züricha. V sporočilu so poudarili izjemno delo slovenske ekipe pri lansiranju znamke ter izrazili pričakovanje, da bo Slovenija ostala ena ključnih zgodb uspeha znamke Leapmotor v Evropi.

Dogodek je sovpadal tudi z velikim evropskim mejnikom blagove znamke Leapmotor. Podjetje je namreč preseglo 100.000 naročil vozil v Evropi od začetka prodaje na evropskem trgu. Ob tej priložnosti je vodstvo znamke partnerjem izrazilo posebno zahvalo za predanost, energijo in podporo pri razvoju znamke v Evropi.

Leapmotor tako nadaljuje svojo hitro rast in krepitev prisotnosti na evropskih trgih, Slovenija pa se je v prvih mesecih delovanja uvrstila med najuspešnejše zgodbe znamke v regiji ter postala eden ključnih primerov uspešnega pozicioniranja kitajske znamke električnih vozil na evropskem trgu.

O podjetju Leapmotor



Leapmotor je zavezan ustvarjanju inteligentnih vozil, ki združujejo najsodobnejšo tehnologijo z brezkompromisno varnostjo. Zagon avtomobilskega varnostnega laboratorija dodatno krepi poslanstvo Leapmotorja: zaščititi vsako potovanje in voditi industrijo v varnejšo prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o.