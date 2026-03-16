Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

NK Tabor Sežana NK Nafta Lendava NK Aluminij NK Brinje Grosuplje NK Triglav Druga liga

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 17.30

Druga liga, 19. krog

Brinje in Nafta spet na zmagoviti poti, prva zmaga za Gorico

Brinje je pred dnevi v pokalu izločilo Olimpijo, a nato prvič izgubilo v drugi ligi. Zdaj je spet našlo zmagoviti ritem. | Foto Aleš Fevžer

Brinje je pred dnevi v pokalu izločilo Olimpijo, a nato prvič izgubilo v drugi ligi. Zdaj je spet našlo zmagoviti ritem.

Nogometaši moštva Brinje Grosuplje so v 19. krogu 2. SNL premagali Slovan z 2:1 in za en dan zasedli vrh lestvice. Lendavska Nafta je namreč na ponedeljkovi tekmi z 2:1 premagala Dravinjo in se vrnila na vrh. Ekipi loči le točka. Že tretji Tabor Sežana zaostaja devet oziroma osem točk. Sploh prvo zmago v sezoni so dosegli zadnjeuvrščeni Goričani.

Brinje Grosuplje - Olimpija
V Grosuplju sta v deveti in 25. minuti za domače zadela Jan Kovač in Samo Matjaž, goste je 42. minuti približal Denjamin Adrović.

Z enakim izidom so Beltinčani ugnali Velenjčane in se vrnili na četrto mesto. Razlika je v tem, da so lovili zaostanek. Za goste je v deseti minuti zadel Adam Vošnjak. Murat Bajraj v 69. in rezervist Nejc Močnik v 79. pa sta poskrbela za preobrat.

Jadran Dekani so s 3:0 ugnali Jesenice in bolj ali manj že potrdili drugoligaški status. Zadeli so Andreas Ćulac (58.), Nik Fortuna (67.) in Abdul Samed Mukadas (74.).

Že v soboto so nogometaši Tabora iz Sežane premagali Krško Posavje z 1:0 in se utrdili na tretjem mestu razpredelnice. Edini gol je dosegel Žan Žabkar v 79. minuti.

Do prve zmage v sezoni prišla Gorica. Za vodstvo Novogoričanov proti Bistrici je v 10. minuti zadel Luka Baruca, v 90. minuti pa je po golu Mara Vrdoljaka kazalo na delitev točk. Nato pa je v 94. minuti zadel Marko Josip Čavara za prvi komplet točk Gorice.

Triglav Kranj je proti Iliriji doma le remiziral z 1:1 in je četrti s 36 točkami. Tekma med Biljami in Krko se je končala brez golov.

Druga liga, 19. krog:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Ponedeljek, 16. marec:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14  Maroša (Nafta)
13  Bajraj (Beltinci), Vinogradac (Triglav)
– Marsetič (Bistrica)
8 – Brkić (Triglav), Jovičević (Brinje)
– Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar),Močnik (Beltinci)
– Magdić (Triglav), Medle (Krka), Rose (Tabor)

Brinje Grosuplje Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
