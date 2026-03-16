Brinje in Nafta spet na zmagoviti poti, prva zmaga za Gorico

Nogometaši moštva Brinje Grosuplje so v 19. krogu 2. SNL premagali Slovan z 2:1 in za en dan zasedli vrh lestvice. Lendavska Nafta je namreč na ponedeljkovi tekmi z 2:1 premagala Dravinjo in se vrnila na vrh. Ekipi loči le točka. Že tretji Tabor Sežana zaostaja devet oziroma osem točk. Sploh prvo zmago v sezoni so dosegli zadnjeuvrščeni Goričani.

V Grosuplju sta v deveti in 25. minuti za domače zadela Jan Kovač in Samo Matjaž, goste je 42. minuti približal Denjamin Adrović.

Z enakim izidom so Beltinčani ugnali Velenjčane in se vrnili na četrto mesto. Razlika je v tem, da so lovili zaostanek. Za goste je v deseti minuti zadel Adam Vošnjak. Murat Bajraj v 69. in rezervist Nejc Močnik v 79. pa sta poskrbela za preobrat.

Jadran Dekani so s 3:0 ugnali Jesenice in bolj ali manj že potrdili drugoligaški status. Zadeli so Andreas Ćulac (58.), Nik Fortuna (67.) in Abdul Samed Mukadas (74.).

Že v soboto so nogometaši Tabora iz Sežane premagali Krško Posavje z 1:0 in se utrdili na tretjem mestu razpredelnice. Edini gol je dosegel Žan Žabkar v 79. minuti.

Do prve zmage v sezoni prišla Gorica. Za vodstvo Novogoričanov proti Bistrici je v 10. minuti zadel Luka Baruca, v 90. minuti pa je po golu Mara Vrdoljaka kazalo na delitev točk. Nato pa je v 94. minuti zadel Marko Josip Čavara za prvi komplet točk Gorice.

Triglav Kranj je proti Iliriji doma le remiziral z 1:1 in je četrti s 36 točkami. Tekma med Biljami in Krko se je končala brez golov.

