... leta 2005 so v Münchnu odprli zelo moderen štadion Allianz Arena, na katerem tekme igrata Bayern München in München 1860. Zgrajen je bil predvsem zaradi svetovnega prvenstva, ki je bilo v Nemčiji leto pozneje. Gostil je šest tekem svetovnega prvenstva. Med drugim uvodno med Nemčijo in Kostariko ter polfinale med Portugalsko in Francijo.

Gradnja objekta, ki sprejme 75 tisoč gledalcev, je stala kar 340 milijonov evrov. To je bil hkrati tudi prvi štadion, ki menja barve. V rdeče je obarvan, ko na njem igra Bayern. Moder je, ko igra München 1860, in bel, ko na njem gostuje nemška reprezentanca.

Zgodilo se je še ...

Leta 1954 je takratni češkoslovaški atlet Emil Zatopek postavil nov svetovni rekord v teku na 5000 metrov (13:57,2).

Leta 1957 je Real Madrid v finalu nogometnega pokala državnih prvakov (poznejša liga prvakov) z 2:0 premagal italijansko Fiorentino na lastnem štadionu Santiago Berbaneu pred 124 tisoč navijači.

Leta 1962 je bila v Arici v Čilu uvodna tekma svetovnega nogometnega prvenstva. Urugvaj je z 2:1 premagal Kolumbijo.

Leta 1973 je Ajax iz Amsterdama v finalu nogometnega pokala državnih prvakov (poznejša liga prvakov) z 1:0 premagal torinski Juventus na štadionu Crvene zvezde v Beogradu z 1:0 pred 92 tisoč navijači.

Leta 1979 je angleški Nottingham Forest v finalu nogometnega pokala državnih prvakov (poznejša liga prvakov) z 1:0 premagal švedski Malmö na Olimpijskem štadionu v Münchnu in osvojil drugi zaporedni evropski naslov v zgodovini kluba.

Leta 1984 je Liverpool na Olimpijskem štadionu v Rimu v finalu nogometnega pokala državnih prvakov (poznejša liga prvakov) po enajstmetrovkah premagal domačo Romo in osvojil naslov evropskega prvaka.

Leta 1993 so nogometaši Olimpije v 32. krogu prve slovenske lige premagali Železničar z 10:1 in dva kroga pred koncem postali državni prvaki.

Leta 2001 so košarkarji Uniona Olimpije na tretji tekmi finala državnega prvenstva premagali Krko z 90:74 in z izidom 3:0 v zmagah še devetič postali evropski prvaki.

Leta 2002 je športno pot končala italijanska smučarska tekačica Stefania Belmondo, ki se lahko pohvali, da je osvojila kar devet olimpijskih medalj.

Leta 2004 se je končala 87. kolesarska Dirka po Italiji. Presenetljivo je zmago slavil Italijan Damiano Cunego.

Rodili so se:

1946 - nekdanji jugoslovanski nogometaš Dragan Džajić

1966 - nekdanji nemški nogometaš Thomas Hässler

1976 - nekdanji slovenski košarkar Rašo Nesterović

1980 - nekdanji angleški nogometaš Steven Gerrard