22 ekip se je podalo v 60-urno filmsko bitko

Slovenija to poletje že diha s filmskim utripom: 22 filmskih ekip se pogumno podaja v bitko s časom in domišljijo na maratonu MUVIT/6x60, ki slovi po nepredvidljivosti kreativnega procesa. Zato zaključne prireditve v Kino Šiška ne smejo zamuditi vsi, ki živijo za ustvarjalni adrenalin in so pripravljeni stiskati pesti za ekipe, ki so se pogumno podale v letošnji filmski izziv.

V ponedeljek, 18. avgusta, se je točno ob 12. uri uradno začelo 60-urno filmsko ustvarjanje. 22 ekip ima zdaj na voljo 60 ur, da ustvari svoj kratki film, dolg od šest do osem minut. Vsi pa se morajo pri tem držati usmeritev, ki so jim bile razkrite ob štartu: v film morajo vključiti določeno akcijo, stavek, predmet in popolnoma nov element, filmski lik. Letošnje usmeritve so znane: AKCIJA: soočenje, STAVEK: "Kaj pa ti veš? Nazadnje si bila za božič doma.", PREDMET: krona in FILMSKI LIK: učitelj.

Foto: MUVIT/6x60

3, 2, 1 ... akcija! MUVIT/6x60 se je začel!

Ob začetku maratona sta spregovorila tudi Gregor Graf, direktor festivala, in Maja Šest, programska vodja festivala, ki sta skupaj pospremila začetek letošnjega maratona.

Gregor Graf, direktor in idejni vodja MUVIT/6x60, tako opisuje, zakaj priti na letošnjo premiero filmov MUVIT/6x60 v Kino Šiška: "Ne glede na to, ali ste filmski navdušenec ali samo nekdo, ki rad navija za pogumne, je MUVIT/6x60 pravi dogodek za vas. Na lastne oči se lahko prepričate, kaj je mogoče ustvariti v zgolj 60 urah. Tekmovalci vsako leto do zadnje sekunde v svoj film vložijo srce, dušo in znoj. Nikoli ne veš, ali bo vsem ekipam uspelo ujeti rok za oddajo filma ali pa se bo že kaj zalomilo med snemanjem. Tekmovanje je nepredvidljivo do zadnje sekunde. Ti kratki filmi so dokaz, da pod pritiskom nastajajo izjemna dela, ki velikokrat vodijo v veliko večje in uspešnejše projekte. Zato vabim vse, da se nam pridružite in skupaj z nami stiskate pesti za vse ekipe."

Maja Šest, umetniška in programska vodja, dodaja: "Vem, da bomo tudi letos na velikem platnu videli izjemne kratke filme. Prijavile so se namreč ekipe, ki so zdaj že prekaljeni filmski ustvarjalci, kot tudi ustvarjalci, ki so na Muvitu prvič. Zato pričakujem preverjeno kakovost in svežino novih glasov. Verjamem, da imajo ekipe izjemen potencial in da bo tudi letos MUVIT/6x60 odprl vrata marsikateremu mlademu avtorju ali avtorici."

Žiga Kukovič - Kuxala, režiser zadnjih dveh zmagovalnih filmov Kjer se prepirata dva in Barcelona, poudarja, da je prav odziv občinstva tisti, ki na koncu šteje največ. Ob spominih na projekcijo svojega filma na maratonu leta 2023 je izrazil, kako so ga navdušili aplavz in pozitivni odzivi publike, ki so mu pomenili več kot sama nagrada.

Skozi leta je na MUVIT/6x60 žiriralo že 30 žirantov!

To je letošnja žirija!

Vsako leto imajo uveljavljeni slovenski filmski ustvarjalci nalogo, da izberejo zmagovalne filme, za katere tekmovalci prejmejo lepe finančne nagrade v skupni vrednosti 5.000,00 EUR. Tudi letos se nepozabni avanturi filmskega ustvarjanja MUVIT/6x60 pridružuje strokovna žirija, ki jo sestavljajo priznani ustvarjalci s področja igre, režije in fotografije.

Foto: MUVIT/6x60

S svojimi bogatimi izkušnjami in edinstvenimi pogledi bodo ocenjevali, presojali in izbrali tistih 12 filmov, ki bodo šli v veliki finale. V žiriji je Gaja Filač, igralka mlajše generacije in diplomantka AGRFT. Javnost jo je spoznala v filmih Košarkar naj bo 1 in 2, v zadnjem času pa tudi kot Laro v priljubljeni seriji Skrito v raju. Kot igralka, TV-voditeljica in članica igralskega ansambla Drame SNG Maribor prinaša v žirijo edinstven vpogled v igralsko interpretacijo. Na Muvitu je zaigrala v dveh kratkih filmih, zdaj pa je v vlogi žirantke.

Žirantka letošnjega MUVIT/6x60 Gaja Filač se spominja tudi svojih preteklih sodelovanj kot igralka in članica ekip z velikim navdušenjem: "Na MUVIT/6x60 sem sodelovala dvakrat in obe izkušnji mi vzbujata zelo sladke spomine." Poudarja, da maraton briše meje med "šolanimi" in "nešolanimi" filmskimi ustvarjalci, saj vsak dobi priložnost, da pokaže svoje sposobnosti. "Vsak je dobrodošel, vsak se lahko preizkusi," dodaja: "In velikokrat se najbolje dokažejo ravno tisti, o katerih morda še nikoli nismo slišali. Pozdravlja originalnost, inovativnost, kreativnost in je lahko odlična odskočna deska za naprej. Poleg tega da nagovarja h kreativi, hitremu razmišljanju in učinkovitemu reševanju problemov, pa je tudi valilnica prijateljstev, kolegialnih odnosov, bodočih sodelavcev in izkušenj, ki človeka na nek način zaznamujejo za zmeraj."

Žiriji se tudi pridružuje Darko Štante, režiser in scenarist, ki je s svojim celovečernim prvencem Posledice doživel premiero na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, s svojimi izkušnjami s platform HBO in Amazon Prime bo ključen pri ocenjevanju filmske režije in scenarijev.

Za vizualno plat filma bo pomemben pogled Simona Tanška, priznanega direktorja fotografije, profesorja in predstojnika katedre za kamero na AGRFT. Za svoje delo pri filmih, kot so V leru, Odgrobadogroba in Orkester, je prejel številna priznanja, v žirijo pa prinaša izjemno znanje o vizualni plati filma.

Pridi na premiero 22. avgusta! Zaključna prireditev s projekcijo vseh nastalih filmov bo v petek, 22. avgusta, ob 16. uri. Premiera ožjega izbora tekmovalnih filmov in podelitev nagrad pa bosta na sporedu ob 20. uri v dvorani Katedrala Kina Šiške, ki je tudi letos koproducent MUVIT/6x60 maratona. Zaključni dogodek bo popestril priljubljeni stand-up komik Sašo Stare, ki bo vodil večer. Vstopnice za zaključno prireditev so na voljo na spletnem portalu Eventim. Vse novosti o dogodku lahko spremljate na spletni strani https://www.muvit6x60.com/ in našem Instagram ter Facebook profilu.

