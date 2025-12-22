Umrl je britanski glasbenik Chris Rea, je danes po poročanju britanskega BBC sporočila njegova družina. Umrl je v bolnišnici po kratkotrajni bolezni, star je bil 74 let. Bil je uspešen pevec in kitarist, med drugim je bil znan tudi kot avtor božične uspešnice Driving Home for Christmas.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni Chris. Zjutraj je po kratkotrajni bolezni mirno umrl v bolnišnici v krogu družine," je danes prek tiskovnega predstavnika sporočila žena pokojnega glasbenika.

Rea, ki se je rodil leta 1951 v Middlesbroughu, je v svoji dolgi karieri posnel 25 studijskih albumov, od katerih sta dva dosegla vrh britanskih lestvic: The Road to Hell leta 1989 in Auberge leta 1991.

We're deeply saddened to learn of the passing of Chris Rea.



A Teesside icon. Rest in peace, Chris ❤️ pic.twitter.com/LFZHiXqYSX — Middlesbrough FC (@Boro) December 22, 2025

Znan po priljubljeni božični uspešnici Driving Home for Christmas

Že pred tem je v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih dosegel uspeh s skladbami, kot sta Fool (If You Think It's Over) in Let's Dance, znan pa je bil tudi po priljubljeni božični uspešnici Driving Home for Christmas iz leta 1986. Rea je bil v letih 1988, 1989 in 1990 tudi nominiran za nagrado Brit Award za najboljšega britanskega samostojnega glasbenega izvajalca.

Njegovo delo je občasno zaznamoval tudi boj z resnimi zdravstvenimi težavami. Rea je namreč že leta 1994 zbolel za rakom trebušne slinavke, ki so mu jo nato v okviru operacije odstranili skupaj z žolčnikom in delom jeter. Kasneje so mu diagnosticirali tudi sladkorno bolezen tipa 1.