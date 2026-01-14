Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Conchita Wurst noče več biti del Evrovizije

Conchita Wurst | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstrijski pevec, ki je leta 2014 kot Conchita Wurst zmagal na Evroviziji, je sporočil, da se umika iz vseh aktivnosti, povezanih s tem glasbenim tekmovanjem, ki ga bo letos spet gostil Dunaj.

Thomas Neuwirth, znan predvsem pod umetniškim imenom Conchita Wurst, je prek Instagrama sporočil, da od zdaj ne namerava več sodelovati v evrovizijskih aktivnostih.

"Tekmovanje za pesem Evrovizije je oblikovalo moje življenje. Bilo je moj oder, moj dom, moja odskočna deska in poglavje, za katero sem neskončno hvaležen," je zapisal pevec, ki je na Evroviziji leta 2014 slavil s skladbo Rise Like a Phoenix.

"Kot umetniku je moja največja stalnica sprememba," je nadaljeval. "Od zdaj se umikam iz evrovizijskega konteksta, osredotočam se na druge profesionalne projekte in razvoj novih stvari."

"Moja vez z Evrovizijo ostaja kot del moje preteklosti, ne kot prostor za nove korake," je še zapisal glasbenik in to odločitev označil za osebno. Pri tem sicer ni omenjal bojkota Evrovizije, za katerega se je odločilo več evropskih držav, med njimi Slovenija, a je veliko njegovih sledilcev njegovo odločitev za odmik od tekmovanja pozdravilo v tem kontekstu.

