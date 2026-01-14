Ljudje, rojeni v teh znakih, mislijo le nase

Nekateri ljudje sebe vedno postavljajo na prvo mesto in ne čutijo potrebe, da bi se zaradi drugih odrekali lastnim željam, času ali načrtom. Mnogim se to zdi sebično, a ti ljudje tako delujejo, ker so prepričani, da je skrb zase temelj za vse preostalo. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Oven

Ovni so vajeni delovati hitro in brez prilagajanja drugim. Lastne želje so zanje prioriteta in le redko občutijo potrebo, da bi se za nekaj žrtvovali, če jim to ne ustreza. Ko si nečesa želijo, so popolnoma osredotočeni na cilj in ne marajo, da bi jih ovirale potrebe drugih. Prepričani so, da mora vsakdo poskrbeti zase, in to pričakujejo tudi od drugih.

Lev

Levi so izjemno močno usmerjeni v lastni občutek vrednosti, zato ne marajo položajev, ki od njih zahtevajo, da se brez jasnega razloga nečemu odrečejo. Nadvse radi so v središču pozornosti, zato le stežka potrebe drugih postavijo pred svoje, še posebej, ko dobijo občutek, da jih drugi ne cenijo tako, kot si po lastnem mnenju zaslužijo.

Kozorog

Kozorogi so izrazito racionalni ljudje, ki so popolnoma usmerjeni v svoje cilje, načrte in dolgoročne interese. Ne marajo se čustveno izčrpavati na račun drugih ljudi in le redko sprejmejo lastno žrtvovanje, če jim to ne prinese konkretne koristi. Pripadniki tega znamenja so prepričani, da so odgovorni predvsem zase in za svojo pot.