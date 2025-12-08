Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ledeni kralji in kraljice: ti znaki horoskopa le stežka pokažejo čustva

par, zveza, zima | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekateri ljudje vsakomur na široko odprejo svoje srce, pa nekateri okoli sebe gradijo nevidne zidove in svoja čustva varujejo kot najbolj dragocen zaklad. Ti ledeni kralji in kraljice zodiaka pogosto delujejo hladno in zadržano, pa čeprav se pod njihovim površjem skriva bogat svet čustev.

Kozorog

Kozorogi so mojstri samonadzora. Čustva vidijo kot potencialno šibkost ali oviro na poti do uspeha, zato jih imajo vedno trdno pod nadzorom. Obdaja jih avra resnosti in profesionalnosti, na zunaj delujejo hladno, skorajda neprebojno, ker so prepričani, da je kazanje ranljivosti preveč tvegano. Toda pod to ledeno fasado se skriva globoko predano in skrbno srce. Kozorogi svoja čustva kažejo z dejanji, ne besedami, njihov jezik ljubezni so zanesljivost, podpora in konkretna pomoč.

Vodnar

Intelektualni in vizionarski vodnarji živijo v svetu idej in konceptov. Čustva se jim zdijo abstraktna in nelogična, zato jih obravnavajo z analitično distanco. Kar čutijo, bodo raje racionalizirali, kot pa se prepustili čustvenemu vrtincu, zato pogosto delujejo nezainteresirano, kot da svet opazujejo z višine, ločeni od "običajnih" človeških dram. Ta hladnost ni zlonamerna, ampak izvira iz njihove potrebe po neodvisnosti. Bojijo se namreč, da jih bodo globoke čustvene vezi le ovirale.

Devica

Perfekcionistične device analizirajo čisto vse, vključno z lastnimi čustvi. Ta so zanje pogosto preveč kaotična in nepopolna, kar je v nasprotju z njihovo prirojeno potrebo po redu in nadzoru. Ker vsak občutek secirajo do zadnje podrobnosti, se težko prepustijo in pokažejo čustva, svojo ljubezen in skrb raje izrazijo na praktičen način. Pospravile vam bodo omaro, uskladile gospodinjski proračun ali raziskale, kateri pripravek vam bo pomagal pri prehladu. Tako pokažejo, da jim je mar.

Preverite svoj današnji horoskop.

