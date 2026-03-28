Košarkarice Cinkarne Celje v finalu lige Waba

Košarkarice Cinkarne Celje so se uvrstile v finale zaključnega turnirja lige Waba v Podgorici. V polfinalu so presenetile branilke naslova in najboljšo ekipo rednega dela Budućnost z 68:64. V finalu v nedeljo ob 18. uri jih čaka bolgarska ekipa Montana, ki je v polfinalu izločila Partizan.

Za Celjanke bo to deveti finale v petindvajsetih sezonah regionalnega tekmovanja in peti zapovrstjo, z zmago v finalu pa lahko postanejo najuspešnejša ekipa lige Waba. Trenutno si prvo mesto s petimi naslovi delijo s Šibenikom.

Celje je bilo prvak v premierni sezoni lige Waba 2001/22, nato 2016/17 ter trikrat zaporedoma od 2022 do 2024.

Prva strelka tekme je bila organizatorka igre Cinkarne Celje Shawnta Shaw z 22 točkami. Enajst jih je dodala Zoja Štirn.

