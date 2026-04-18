državno prvenstvo ŽKK Cinkarna Celje

Sobota, 18. 4. 2026, 19.24

55 minut

Celjanke dvaindvajsetič državne prvakinje

ŽKK Cinkarna Celje | Košarkarice ŽKK Cinkarna Celje so državne prvakinje. | Foto Aleš Fevžer

Košarkarice Cinkarne Celje so dvaindvajsetič skupno oziroma petnajstič zaporedoma postale državne prvakinje. Finalno serijo proti Iliriji so dobile s 3:1 v zmagah. Danes so na Ježici v Ljubljani slavile z 72:55 (18:23, 36:42, 60:53).

Celjanke so zanesljivo dobile prvi tekmi. Uvodno na Gimnaziji Celje z 71:58, drugo v Ljubljani z 88:60, v torek pa so pred domačimi gledalci zapravile prvo zaključno žogo. Ljubljančanke so presenetljivo zmagale z 51:48.

To je bil edini poraz Celjank v finalih od 2012 dalje. Ljubljančanke so doslej dvakrat igrale v finalih, obakrat v prejšnjem stoletju in v obeh primerih klonile z 0:2 proti Ježici (1997, 1999).

Tudi danes se je Ilirija v prvem polčasu odlično kosala z favoriziranimi izbrankami trenerja Damirja Grgića, ki pa so v drugem delu vendarle pokazale svojo kakovost in suvereno prišle do lovorike. Drugi polčas so dobile s 26:13 ob tem, da so domačinke edini koš v zadnji četrtini dosegle šele v zadnji minuti tekme.

Najboljša igralka finala je bila 26-letna Američanka Isabelle Gradwell, ki je danes dosegla 14 točk, enako kot njena rojakinja Shawnta Grenetta Shaw. Točko manj in devet skokov je za zmagovalke prispevala Maruša Seničar. Prva strelka tekme je bila članice Ilirije Živa Mišjak Cujnik z 19 točkami (9 skokov).

Ob tem so Celjanke letos že osvojile slovenski pokal, to je bila njihova jubilejna 20. pokalna lovorika (v finalu so bile boljše od Maribora), v regionalni ligi Waba pa so zasedle drugo mesto.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.