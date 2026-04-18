Celjanke dvaindvajsetič državne prvakinje

Košarkarice Cinkarne Celje so dvaindvajsetič skupno oziroma petnajstič zaporedoma postale državne prvakinje. Finalno serijo proti Iliriji so dobile s 3:1 v zmagah. Danes so na Ježici v Ljubljani slavile z 72:55 (18:23, 36:42, 60:53).

Celjanke so zanesljivo dobile prvi tekmi. Uvodno na Gimnaziji Celje z 71:58, drugo v Ljubljani z 88:60, v torek pa so pred domačimi gledalci zapravile prvo zaključno žogo. Ljubljančanke so presenetljivo zmagale z 51:48.

To je bil edini poraz Celjank v finalih od 2012 dalje. Ljubljančanke so doslej dvakrat igrale v finalih, obakrat v prejšnjem stoletju in v obeh primerih klonile z 0:2 proti Ježici (1997, 1999).

Tudi danes se je Ilirija v prvem polčasu odlično kosala z favoriziranimi izbrankami trenerja Damirja Grgića, ki pa so v drugem delu vendarle pokazale svojo kakovost in suvereno prišle do lovorike. Drugi polčas so dobile s 26:13 ob tem, da so domačinke edini koš v zadnji četrtini dosegle šele v zadnji minuti tekme.

Foto: Aleš Fevžer

Najboljša igralka finala je bila 26-letna Američanka Isabelle Gradwell, ki je danes dosegla 14 točk, enako kot njena rojakinja Shawnta Grenetta Shaw. Točko manj in devet skokov je za zmagovalke prispevala Maruša Seničar. Prva strelka tekme je bila članice Ilirije Živa Mišjak Cujnik z 19 točkami (9 skokov).

Ob tem so Celjanke letos že osvojile slovenski pokal, to je bila njihova jubilejna 20. pokalna lovorika (v finalu so bile boljše od Maribora), v regionalni ligi Waba pa so zasedle drugo mesto.

Preberite še: