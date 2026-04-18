Avtor:
J. L.

Sobota,
18. 4. 2026,
9.48

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

olimpijske igre smučarski skoki Sandro Pertile

Sandro Pertile opozarja: bodo ukinili disciplino v smučarskih skokih?

Sandro Pertile | Foto Aleš Fevžer

Sandro Pertile, prvi mož smučarskih skokov in direktor svetovnega pokala, opozarja, da bi načrtovano krčenje olimpijskega programa lahko prizadelo tudi skoke, med najbolj ogroženimi disciplinami pa je tekma moških dvojic.

Foto: Aleš Fevžer

Smučarski skoki bi lahko pred zimskimi olimpijskimi igrami 2030 ostali brez ene od disciplin. Direktor svetovnega pokala Sandro Pertile je po razpravah v Pragi potrdil, da načrti Mednarodnega olimpijskega komiteja o krčenju programa lahko zadenejo tudi skoke. Med najbolj ogroženimi je tekma moških dvojic.

Po informacijah, o katerih so razpravljali na srečanju pododborov FIS v Pragi, Mednarodni olimpijski komite razmišlja o zmanjšanju števila disciplin na zimskih olimpijskih igrah za približno 15 odstotkov. To ne ogroža le nordijske kombinacije, ampak lahko poseže tudi v smučarske skoke.

Direktor svetovnega pokala Sandro Pertile je v pogovoru za Sport.pl potrdil, da bi omejitve lahko prizadele tudi skakalno panogo. To je za skoke slaba novica, saj gre za šport, ki se nenehno bori za položaj v olimpijskem programu.

Najbolj ogrožena je tekma dvojic

Najbolj verjeten scenarij je, da bi iz olimpijskega programa izpadla tekma moških dvojic. Ta format je bil uveden šele za igre 2026, zato bi lahko zelo hitro tudi izginil.

Domen Prevc je na olimpijskih igrah v Predazzu prvič in morda zadnjič skakal na tekmi dvojic. Z Anžetom Laniškom sta osvojila peto mesto. Foto: Aleš Fevžer

Na mednarodni smučarski zvezi (FIS) so MOK predlagali širitev v drugo smer, in sicer z uvedbo ženske tekme dvojic, vendar je smer razmišljanja v olimpijskem vrhu očitno drugačna.

Prvi mož smučarskih skokov je za Sport.pl dejal: "Bolj verjetno je, da se bo MOK znebil moške tekme dvojic. Potem bi v skokih kot edina ekipna disciplina ostal mešani format. To je v skladu z vizijo MOK."

Adam Malysz
Sportal Rdeča luč za Adama Malysza

Tudi koledar svetovnega pokala ni dober znak

V delovni različici koledarja za naslednjo sezono svetovnega pokala ni niti ene tekme dvojic. To dodatno odpira vprašanje, ali FIS že prilagaja smer razvoja skokov temu, kar prihaja iz MOK.

Sandro Pertile v prihodnjih sezonah zagovarja kombinacijo različnih formatov tekmovanj, ob tem pa poudarja, da morajo reprezentance razvijati širše in bolj konkurenčne ekipe. Foto: Aleš Fevžer

Pertile je to pojasnil z željo, da bi reprezentance gradile širšo bazo tekmovalcev. "Če bomo v prihodnjih letih ohranili samo tekme dvojic, obstaja nevarnost, da se bodo nacionalne zveze znašle v coni udobja. Delale bodo le za dva najboljša tekmovalca," je povedal za Sport.pl.

Dokončne odločitve še ni

Odločitev o programu zimskih olimpijskih iger 2030 ne bo sprejeta pred koncem leta 2026. Toda v FIS očitno že vedo, da razmere za smučarske skoke niso najboljše.

Če bo MOK res krčil program, bo morala, kot kaže, del prostora prepustiti tudi katera od disciplin v skokih. Po zdajšnjih signalih je prav tekma moških dvojic tista, ki je prva na udaru.

Gregor Deschwanden
Sportal Švicarji kot prvi razkrili karte
Sandro Pertile
Sportal Norvežani niso srečni: Pertile se je opravičil, a ...
Domen Prevc Špela Ravnik
Sportal Domen Prevc se je oglasil z dopusta: "To je nerealno"
Igor Medved
Sportal Finci našli zamenjavo za Igorja Medveda
