Oven

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, a če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, je lahko negativni vpliv na družino precejšnji.

Bik

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe, po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije.

Dvojčka

Imate občutek, da se preveč trudite okrog svojega partnerja, a vam ta tega ne vrača. Poskušajte se pogovoriti z njim. Če se ne bo izšlo po pričakovanjih, pa zberite moči in nadaljujte sami. Nima smisla vztrajati v zvezi, kjer se samo eden trudi, zato ne trošite svojega časa in živcev. Vredni ste veliko, zato se borite za svojo srečo.

Rak

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki vas bo okrepil.

Lev

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Vaša živahnost bo bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Devica

Ne boste vedeli, kako bi se sprostili, zato bo nemir v vas le še rasel. Poskusite z masažo ali pa se odpravite v naravo na dolg sprehod. Začnite uživati sami s seboj, saj boste tako še najbolj uspešni. Še posebej samski boste neučakani, saj si boste na vso moč želeli sprememb, ki pa jih kar ne bo.

Tehtnica

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi svojo intuicijo.

Škorpijon

Nenavadno čustveni boste, izostril pa se bo tudi vaš smisel za razpoloženje in celo za morebitne skrite nakane. Povedano z drugimi besedami, prav nič ne bo ušlo vašemu pogledu. Kljub temu boste sproščeni in tudi če bo prišlo do kakšnih konfliktnih situacij, jih boste odpravili z levo roko. Držite se načrta.

Strelec

Vezani ne boste najbolje razpoloženi, kar bo negativno vplivalo na vaše razmerje. Do večera poskusite pozabiti na težave, sicer se bo slabo vzdušje vleklo še ves konec tedna. Samskim bo nocojšnji večer zelo naklonjen. Kjerkoli se boste pojavili, boste pritegnili pozornost in boste v središču dogajanja.

Kozorog

Vaše današnje čustveno življenje je takorekoč že vnaprej določeno. Vezani boste uspešno razrešili večino ljubezenskih nesporazumov, ki ste jih v zadnjem času pometali pod preprogo. Samski pa ne boste imeli te sreče. Kaže, da se je nekdo že dokončno odločil glede vajinih možnosti.

Vodnar

Nekaj vam bo vztrajno sporočalo, da se morate odpovedati preteklosti, pospraviti stare zadeve in narediti prostor za novosti, ki prihajajo. Če se boste nenehno oklepali nečesa, utegnete zamuditi priložnosti, ki bodo kar švigale mimo vas. Samo prepustite se in pričakujte nenaden preobrat dogodkov.

Ribi

Odločili se boste zapreti eno in odpreti novo poglavje in ne boste se zmotili. Situacije, glede katerih ste se do sedaj razburjali, bodo izgubile na moči. Sprememba vašega pristopa bo kot po čudežu premaknila potek dogajanja v novo smer. Nekatere okoliščine bodo prišle same na svoje mesto brez večjega napora.