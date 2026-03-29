Cinkarna Celje izgubila finale lige Waba

Košarkarice Cinkarne Celje so izgubile v finalu zaključnega turnirja lige Waba. Premoč so morale priznati bolgarski zasedbi iz Montane, ki je slavila z 69:66.

Celjanke po petem zaporednem finalu ostajajo pri petih naslovih, Montana, ki je bila v rednem delu druga, pa je v prvem finalu prvič postala prvak regionalnega tekmovanja.

Cinkarna Celje, ki je v polfinalu izločila najboljšo ekipo rednega dela, branilke naslova in gostiteljice zaključnega turnirja, Budućnost iz Podgorice, je imela priložnost, da bi s šestim naslovom postala najuspešnejša ekipa v 25. letih tega tekmovanja. Še naprej si prvo mesto deli s Šibenikom.

Najboljša strelka v zasedbi trenerja Damirja Grgića je bila z 21 točkami Shawnta Shaw, ki pa je morala odločilne zadnje minute spremljati s klopi zaradi petih osebnih napak.

V zadnjih 30 sekundah je imela mlada slovenska reprezentantka Maja Uranker (15 točk) tri poskuse za tri točke in podaljšek, vendar žoge ni spravila skozi obroč.

