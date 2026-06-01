Začenja se že 12. sezona akcije Naj planinska koča

Siol.net in Planinska zveza Slovenije danes začenjata že 12. sezono priljubljene akcije Naj planinska koča . Planinci in ljubitelji gora bodo lahko izbirali svojo najljubšo planinsko postojanko med kar 147 slovenskimi planinskimi kočami – 27 visokogorskimi in 120 na nižje ležečih območjih. Glasovanje bo potekalo na Siol.net do 8. septembra 2026.

V okviru akcije Naj planinska koča ljubitelji hribov in gora glasujejo za svojo najljubšo planinsko kočo na podlagi treh kriterijev: urejenosti, gostoljubja in ponudbe. Vsakemu kriteriju lahko dodelijo od ene do treh točk, skupno torej največ devet točk na kočo. Točke se med seboj seštevajo in na koncu bosta zmagali dve planinski koči, ena planinska in ena visokogorska planinska, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno.

od 1. junija do 8. septembra 2026, je na voljo En uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanja. Lahko pa en uporabnik glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih. Glasovanje, ki bo trajalo, je na voljo tukaj

Lani sta naziv osvojili Lavričeva koča na Gradišču (509 metrov, PD Šentvid pri Stični) kot naj planinska koča in Krekova koča na Ratitovcu (1.644 metrov, PD za Selško dolino Železniki) kot naj visokogorska planinska koča.

Poudarek na otrocih in mladih v gorah ter gorniških vaseh

Akcija Naj planinska koča je namenjena promociji planinstva in spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa v hribih in gorah. Hkrati je namen akcije tudi ozaveščanje o varnosti pri planinarjenju in odgovornem ravnanju do gorskega sveta, v letošnji akciji pa se bomo ob 70-letnici delovanja Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije še posebno posvetili otrokom in mladim v gorah.

Ves čas trajanja glasovanja so bralcem Siol.net na voljo najrazličnejše uporabne in zanimive vsebine na temo planinarjenja, v ospredju pa bodo tokrat tudi gorniške vasi, njihova zgodovina, infrastruktura, razvoj, Alpska konvencija in trajnost.

Vsebine so zbrane na posebni podstrani Naj planinska koča.

Tedenski nasveti za izlet v hribe

Siolov novinar in navdušen planinec Matej Podgoršek v rubriki Nasvet za izlet v hribe vsak petek predstavlja novo zanimivo planinsko turo, kjer lahko prav vsakdo najde primeren planinski pohod zase.